Alajbegović oborio rekord Kilijana Mbapea

Autor:ATV redakcija
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Fudbaler Salcburga Kerim Alajbegović postigao je vodeći gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu.
I to ne bilo kakav gol, već golčinu sa 25 metara u rašlje nemoćnog golmana Katara.
Ono što je nevjerovatno jeste činjenica da je Alajbegović postao najmlađi fudbaler u istoriji Svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora sa svega 18 godina i 276 dana.
Da stvar bude još luđa, ostavio je iza sebe Kilijana Mbapea koji je ovaj rekord postavio 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sa 19 godina i 207 dana.
Ujedno, Alajbegović je postao i najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na Mundijalima, a bio je to šesti gol koji je ova selekcija postigla na najvećoj planetarnoj smotri.
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