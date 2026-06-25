Alajbegović oborio rekord Kilijana Mbapea

Fudbaler Salcburga Kerim Alajbegović postigao je vodeći gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu.

I to ne bilo kakav gol, već golčinu sa 25 metara u rašlje nemoćnog golmana Katara.

Ono što je nevjerovatno jeste činjenica da je Alajbegović postao najmlađi fudbaler u istoriji Svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora sa svega 18 godina i 276 dana.

Da stvar bude još luđa, ostavio je iza sebe Kilijana Mbapea koji je ovaj rekord postavio 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sa 19 godina i 207 dana.

Ujedno, Alajbegović je postao i najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na Mundijalima, a bio je to šesti gol koji je ova selekcija postigla na najvećoj planetarnoj smotri.