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Alajbegović oborio rekord Kilijana Mbapea

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:38

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Керим Алајбеговић постиже гол на Свјетском првенству против Катара
Foto: Tanjug/AP Photo/Maddy Grassy

Fudbaler Salcburga Kerim Alajbegović postigao je vodeći gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu.

I to ne bilo kakav gol, već golčinu sa 25 metara u rašlje nemoćnog golmana Katara.

Ono što je nevjerovatno jeste činjenica da je Alajbegović postao najmlađi fudbaler u istoriji Svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora sa svega 18 godina i 276 dana.

Da stvar bude još luđa, ostavio je iza sebe Kilijana Mbapea koji je ovaj rekord postavio 2018. godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sa 19 godina i 207 dana.

Ujedno, Alajbegović je postao i najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na Mundijalima, a bio je to šesti gol koji je ova selekcija postigla na najvećoj planetarnoj smotri.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kerim Alajbegović

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Kilijan Mbape

Fudbalska reprezentacija BiH

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