BiH protiv Katara traži prolaz u nokaut fazu

Autor:ATV redakcija
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Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva. Zmajevi se sastaju s Katarom i traže pobjedu za plasman u nokaut fazu.
UŽIVO:
1' Počela je utakmica u Sijetlu.
Ovo su sastavi:
Bosna i Hercegovina: Vasilj; Malić, Radeljić, Katić, Kolašinac; Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević; Demirović, Džeko.
Na klupi su ostali: Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadžikadunić, Dedić, Tahirović, Gigović, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Tabaković, Lukić.
Katar: Abunada; Migel, Laje, Gaber, Kuki, Albrak; Budijaf, Fati; Edmilson, Alhajdos, Afif.
Na klupi su ostali: Zakarija, Baršam, Mendes, Alui, Alhusein, Hatem, Alganehi, Alaeldin, Muntari, Abdurisag, Ali, Mohamed, Manai.
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