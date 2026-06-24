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BiH protiv Katara traži prolaz u nokaut fazu

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 20:56

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БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу
Foto: Tanjug / AP / Lindsey Wasson

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva. Zmajevi se sastaju s Katarom i traže pobjedu za plasman u nokaut fazu.

UŽIVO:

1' Počela je utakmica u Sijetlu.

Ovo su sastavi:

Bosna i Hercegovina: Vasilj; Malić, Radeljić, Katić, Kolašinac; Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević; Demirović, Džeko.

Na klupi su ostali: Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadžikadunić, Dedić, Tahirović, Gigović, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Tabaković, Lukić.

Katar: Abunada; Migel, Laje, Gaber, Kuki, Albrak; Budijaf, Fati; Edmilson, Alhajdos, Afif.

Na klupi su ostali: Zakarija, Baršam, Mendes, Alui, Alhusein, Hatem, Alganehi, Alaeldin, Muntari, Abdurisag, Ali, Mohamed, Manai.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Fudbalska reprezentacija BiH

Svjetsko prvenstvo 2026

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