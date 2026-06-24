Mesi danas puni 39. godina: Evo kako proslava rođendan

Autor:ATV redakcija
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Najbolji strijelac u istoriji Mundijala Lionel Mesi danas slavi 39. rođendan.
Pomalo neočekivano, Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vježba u teretani.
Možda i najbolji primjer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre, prenosi b92.
Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svjetskog prvenstva, a naredni meč Argentina igra u nedjelju protiv Jordana (u četiri časa).
Lionel Messi via IG; — MC (@CrewsMat10) June 24, 2026
He’s fully ready and locked in for Jordan 🤩🐐 pic.twitter.com/W95QZbJfM0
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