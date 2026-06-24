Logo

Mesi danas puni 39. godina: Evo kako proslava rođendan

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 14:23

Komentari:

0
Меси на утакмици с Алжиром
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Najbolji strijelac u istoriji Mundijala Lionel Mesi danas slavi 39. rođendan.

Pomalo neočekivano, Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vježba u teretani.

Možda i najbolji primjer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre, prenosi b92.

Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svjetskog prvenstva, a naredni meč Argentina igra u ned‌jelju protiv Jordana (u četiri časa).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Leo Mesi

rođendan

fudbaler

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хрватски репрезентативац Лука Модрић (10) слави након утакмице Групе Л на Свjетском првенству у фудбалу између Панаме и Хрватске у Торонту, у уторак, 23. јуна 2026.

Fudbal

Luka Modrić ušao u "klub 200" i stao uz rame Ronaldu i Mesiju

9 h

0
Колумбијски фудбалер Данијел Муњоз (2) слави након што је постигао почетни гол за свој тим током утакмице Групе К Свjетског првенства у фудбалу између Колумбије и Конга у Запопану, близу Гвадалахаре, Мексико, у уторак, 23. јуна 2026.

Fudbal

Kolumbija preko afričke selekcije do prvog mjesta u grupi: Pogledajte nevjerovatne scene

10 h

0
Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора

Fudbal

Dešan napušta Mundijal, Francuska ostaje bez selektora

19 h

0
Роналда питали о Месијевом учинку: "Даље.."

Fudbal

Ronalda pitali o Mesijevom učinku: "Dalje.."

19 h

0

  • Najnovije

17

54

Lansiran Marketing Lab – nova platforma za edukaciju iz marketinga, brendinga i društvenih mreža

17

52

Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

17

42

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

17

36

"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

17

33

Lopovi ukrali pojilište, goveda ostala bez vode tokom velikih vrućina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima