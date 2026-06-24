Mesi danas puni 39. godina: Evo kako proslava rođendan

Pomalo neočekivano, Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vježba u teretani.

Možda i najbolji primjer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre, prenosi b92.

Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svjetskog prvenstva, a naredni meč Argentina igra u ned‌jelju protiv Jordana (u četiri časa).