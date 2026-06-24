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Kolumbija preko afričke selekcije do prvog mjesta u grupi: Pogledajte nevjerovatne scene

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 07:53

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Колумбијски фудбалер Данијел Муњоз (2) слави након што је постигао почетни гол за свој тим током утакмице Групе К Свjетског првенства у фудбалу између Колумбије и Конга у Запопану, близу Гвадалахаре, Мексико, у уторак, 23. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Silvia Izquierdo

Fudbalska reprezentacija Kolumbije ostvarila je drugu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, nakon što je u Gvadalahari, u susretu drugog kola grupe K, savladala DR Kongo rezultatom 1:0 (0:0).

Junakom Kolumbijaca ispostavio se Danijel Munjoz, koji je u 76. minuti postigao jedini pogodak na utakmici i svojoj selekciji donio nova tri boda vrijedna vodeće pozicije i trećeg uzastopnog plasmana u nokaut fazu.

Opsada gola i revija poništenih pogodaka

Kolumbija je od samog početka nametnula svoj ritam. Već u uvodnim minutama Munjoz je propustio veliku priliku, a nedugo zatim njegov pogodak je poništen zbog ofsajda. Tokom prvog poluvremena prijetili su Hames Rodrigez i Luis Dijaz, ali je golman DR Konga, Dimitri Mpasi Nzau, sa nekoliko odličnih intervencija sačuvao svoju mrežu.

Slična slika viđena je i u nastavku. "Kafedžije" su uputile čak 20 udaraca ka golu protivnika (devet u okvir), a u 50. minuti propustili su dvije kolosalne šanse u samo jednom napadu. Prvo je Mpasi Nzau zaustavio pokušaj Luisa Dijaza, da bi potom Džeferson Lerma iz izgledne situacije šutirao pored gola.

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Otpor afričke selekcije konačno je slomljen u 76. minuti. Nakon velike gužve pred kaznenim prostorom, lopta je stigla do Munjoza koji preciznim udarcem matira protivničkog čuvara mreže se konačnih 1:0.

DR Kongo je tokom većeg dijela susreta bio primoran na odbranu, a jedan od rijetkih pokušaja imao je Mutusami, čiji udarac ipak nije ozbiljnije ugrozio kolumbijski gol. U samoj završnici meča, Luis Dijaz je čak dva puta tresao mrežu DR Konga, ali je sudija Mauricio Marijani prvi poništio zbog prekršaja u napadu, a drugi zbog ofsajda.

Svaki bod je krojio tabelu grupe K

Nakon dva odigrana kola, Kolumbija je na maksimalnih šest bodova. Prati ih Portugal, dok su DR Kongo i Uzbekistan na začelju.

Stanje na tabeli

  • Kolumbija – 6 bodova
  • Portugal – 4 boda
  • DR Kongo – 1 bod
  • Uzbekistan – 0 bodova

U posljednjem kolu grupne faze očekuje nas veliki derbi za prvo mjesto između Kolumbije i Portugala, dok će u drugom meču snage odmjeriti DR Kongo i Uzbekistan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kongo

Svjetsko prvenstvo 2026

Kolumbija

Mundijal 2026

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