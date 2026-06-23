Infantino: Tramp uručuje pobjednički trofej

Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Đani Infantino potvrdio je planove da uključi predsjednika SAD Donalda Trampa u ceremoniju uručenja trofeja nakon finala Svjetskog prvenstva.

"Bićemo zajedno sa predsjednikom, uživati u finalu i predati trofej pobjedniku - naravno, zajedno", rekao je Infantino "Foksu".

Na pitanje da li će on i Tramp zajedno uručiti trofej nakon finalnog meča 19. jula u Ist Raterfordu, on je rekao: "Naravno. Sve vrijeme smo zajedno".

Tramp je učestvovao u ceremoniji nakon prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva, kada je Čelsi na istom stadionu pobijedio Pari Sen Žermen sa 3:0, prenosi Srna.

On je ostao na bini dok su igrači Čelsija slavili sa trofejom. Kasnije je trofej primijećen u Ovalnom kabinetu, a Čelsi je navodno dobio repliku.

Portal "Atletik" prenosi da je Infantino do sada pratio uživo i po dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, a Tramp još nije bio ni na jednoj.