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Infantino: Tramp uručuje pobjednički trofej

23.06.2026 20:27

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Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Đani Infantino potvrdio je planove da uključi predsjednika SAD Donalda Trampa u ceremoniju uručenja trofeja nakon finala Svjetskog prvenstva.

"Bićemo zajedno sa predsjednikom, uživati u finalu i predati trofej pobjedniku - naravno, zajedno", rekao je Infantino "Foksu".

Na pitanje da li će on i Tramp zajedno uručiti trofej nakon finalnog meča 19. jula u Ist Raterfordu, on je rekao: "Naravno. Sve vrijeme smo zajedno".

Tramp je učestvovao u ceremoniji nakon prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva, kada je Čelsi na istom stadionu pobijedio Pari Sen Žermen sa 3:0, prenosi Srna.

On je ostao na bini dok su igrači Čelsija slavili sa trofejom. Kasnije je trofej primijećen u Ovalnom kabinetu, a Čelsi je navodno dobio repliku.

Portal "Atletik" prenosi da je Infantino do sada pratio uživo i po dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu, a Tramp još nije bio ni na jednoj.

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Tagovi :

Đani Infantino

Donald Tramp

Svjetsko prvenstvo 2026

Trofej

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