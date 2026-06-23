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Juventus se oglasio zbog kritika Ronaldu

23.06.2026 17:34

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Јувентус се огласио због критика Роналду
Foto: Tanjug/AP/Ashley Landis

Fudbalski klub Juventus imao je potrebu da se oglasi zbog sporadičnih kritika koje su bile usmjerene ka njihovom bivšem igraču, Kristijanu Ronaldu, koji nije prikazao dobru partiju na startu Svjetskog prvenstva za Portugaliju.

Ronaldo definitivno nije u elementu i čuli su se glasovi da Ronaldo ima i destruktivni uticaj na ekipu koja je usmjerena konstantno prema njemu.

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"Stara dama" je željela da da podršku Portugalcu pred novi duel njegove selekcije protiv Uzbekistana.

- Najmračnije je pred zoru - napisali su na svom zvaničnom Fejsbuk profilu iz kluba.

Skoro 50 hiljada reakcija je uslijedilo u jako kratkom vremenskom periodu, a vidjećemo da li će Ronaldo uspjeti da opovrgne negativne glasove koji se u posljednje vrijeme čuju na kontu njegovog performansa.

Кристијано Роналдо

Fudbal

Ronaldo je problem

(Telegraf)

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Kristijano Ronaldo

Portugal

Juventus

Svjetsko prvenstvo 2026

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