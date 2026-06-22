Siti plaća Čelsiju 20 miliona za trenera

Mančester siti blizu je dogovora sa Encom Mareskom, koji bi trebalo da naslijedi Pepa Gvardiolu na klupi šampiona Engleske.

Siti je prethodnih dana pregovarao sa Čelsijem oko obeštećenja za italijanskog stručnjaka, pošto je Mareska u januaru napustio Stamford Bridž, iako je imao ugovor do 2029. godine.

Očekuje se da klubovi uskoro postignu dogovor, a suma bi trebalo da iznosi oko 20 miliona evra.

Čelsi smatra da je Mareska prekršio ugovor kada je otišao iz kluba. On je još jesenas obavijestio čelnike da je razgovarao o mogućem povratku u Mančester siti ukoliko Gvardiola odluči da napusti klub.

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Poslije Mareskinog odlaska sezona Čelsija potpuno se raspala. Londonski klub završio je tek na 10. mjestu, a u klubu vjeruju da dio odgovornosti snosi i bivši trener, iako su rezultati nastavili da padaju i pod njegovim nasljednikom Lijamom Roseniorom.

Gvardiola je u maju objavio odlazak iz Sitija poslije deset godina u Mančesteru. U posljednjoj sezoni osvojio je FA kup i Liga kup, čime je završio jednu od najuspješnijih era u istoriji engleskog fudbala.

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Mareska dobro poznaje sistem Sitija, pošto je u dva navrata bio dio Gvardiolinog stručnog štaba. Bio mu je pomoćnik i u sezoni 2022/23, kada je Siti osvojio triplu krunu, uključujući i Ligu šampiona.

Potom je sa Lesterom osvojio Čempionšip, a sa Čelsijem Ligu konferencija i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Siti u međuvremenu već radi na rekonstrukciji tima za život posle Gvardiole. Klub je poslao ponudu od 106 miliona funti za Eliota Andersona iz Notingem Foresta, prati Sandra Tonalija iz Njukasla, a novi ugovor dobio je Joško Gvardiol.

(b92)