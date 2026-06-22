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Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 19:58

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Лионел Меси је управо ушао у историју
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Argentinac Lionel Mesi je postigao 17. gol na Svjetskom prvenstvu čime je postao najbolji strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava.

On je golom protiv Australije prestigao Miroslava klosea.

Fakundo Medina je sjajno asistirao, ali je ulogu obavio i Tijago Almada, koji je propustio loptu i sjajno asistirao i pronašao je Mesija na ivici kaznenog prostora, koji takve šanse ne propušta!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Lionel Mesi

Svjetsko prvenstvo 2026

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