Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Argentinac Lionel Mesi je postigao 17. gol na Svjetskom prvenstvu čime je postao najbolji strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava.

On je golom protiv Australije prestigao Miroslava klosea. Fakundo Medina je sjajno asistirao, ali je ulogu obavio i Tijago Almada, koji je propustio loptu i sjajno asistirao i pronašao je Mesija na ivici kaznenog prostora, koji takve šanse ne propušta!

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