Lionel Mesi je upravo ušao u istoriju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Argentinac Lionel Mesi je postigao 17. gol na Svjetskom prvenstvu čime je postao najbolji strijelac u istoriji Svjetskih prvenstava.
On je golom protiv Australije prestigao Miroslava klosea.
Fakundo Medina je sjajno asistirao, ali je ulogu obavio i Tijago Almada, koji je propustio loptu i sjajno asistirao i pronašao je Mesija na ivici kaznenog prostora, koji takve šanse ne propušta!
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
2 h0
Košarka
4 h0
Fudbal
4 h2
Fudbal
5 h1
Najnovije
20
34
20
28
20
20
20
18
19
58
Trenutno na programu