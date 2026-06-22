Rade Bogdanović na stubu srama zbog rasističkog komentara

Rade Bogdanović, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, jednom svojom skandaloznom izjavom na RTS privukao je pažnju cijelog svijeta, ali doslovno! Sve se dogodilo sinoć, u emisiji posvećenoj Svjetskom prvenstvu, kada je Bogdanović imao šta da kaže za tamnopute igrače, poslije utakmice Belgija - Iran.

"Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam sa njima. Ranije smo morali da štitimo naše igrače kako ne bi napravili grešku, takav je savremeni fudbal. Na nivou Svjetskog prvenstva, ovo ne smije da se dešava", rekao je Bogdanović.

"Ako ne ulazimo u detalje, a mogli bismo, i oni prave greške. Ne generalizujem, velika većina nema koncentraciju", izjavio je Bogdanović, prenosi Telegraf.

Ovaj komentar se brzo proširio društvenim mrežama.

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"Rade Bogdanović, bivši napadač koji je postao stručni konsultant na srpskoj televiziji, iznio je rasističke komentare u nedjelju uveče tokom utakmice Belgija–Iran" - stoji na uglednom francuskom sajtu "L'Ekip".

"Bogdanović je u Srbiji poznat po svom provokativnom i direktnom stilu, ali se čini da je ovog puta prešao granice. RTS se javno nije oglasila povodom ovih izjava" - navodi se dalje.

Jedan od tvitova:

"Crni igrači nemaju koncentraciju da izdrže više od 60 do 80 minuta“: Rade Bogdanović izneo rasističke izjave uživo tokom prenosa Belgija–Iran"

L'ancien attaquant Rade Bogdanovic, reconverti en consultant à la télévision serbe, a tenu des propos racistes dimanche soir à l'occasion de Belgique-Iran. https://t.co/ids0lxgk7r pic.twitter.com/3fl9BrDlRf — L'Équipe (@lequipe) June 22, 2026

Nije ni GB Njuz ostao imun:

"Stručni komentator Svjetskog prvenstva izazvao je raspravu o rasizmu nakon što je tvrdio da crni igrači „nemaju koncentraciju“.

Futmerkato je dao sličan komentar:

- Šokantni i rasistički ispad Rade Bogdanovića o „crnim igračima“.