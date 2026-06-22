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Iranci ostavili Amerikancima rukom pisanu poruku u svlačionici

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:38

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Иранци оставили Американцима руком писану поруку у свлачионици
Foto: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Iranska fudbalska reprezentacija ostavila je emotivnu i simboličnu poruku u svlačionici stadiona SoFi u Los Anđelesu, uoči odlaska u Sijetl gdje ih očekuje naredni susret Svjetskog prvenstva protiv Egipta.

Nakon remija bez pogodaka protiv Belgije (0:0), Iranci i dalje imaju realne šanse za plasman u nokaut fazu, ali njihov boravak u Sjedinjenim Američkim Državama obilježen je nizom specifičnih okolnosti, kao i porukama koje su privukle pažnju javnosti.

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Po odlasku iz Los Anđelesa, iranski reprezentativci su u svlačionici ostavili rukom pisanu poruku u kojoj su se osvrnuli na istoriju, identitet i boravak na turniru.

"Od drevne Perzije od prije hiljada godina do današnjeg civilizovanog Irana, duh Irana ostaje živ i postojan. Hvala Los Anđelesu na gostoprimstvu. Došli smo u Los Anđeles s ponosom, takmičili se s čašću i odlazimo s dostojanstvom", pisalo je u rukom pisanoj poruci koju je objavio Iranski fudbalski savez.

U poruci se takođe zahvaljuje iranskim navijačima koji su dali svoje "srce, glas i dušu" za tim tokom dvije utakmice, a završava se pozivom na mir, poštovanje i prijateljstvo među svim narodima, piše "Rojters".

Specifičan boravak u SAD

Iranska reprezentacija je tokom turnira imala specifične uslove boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog ograničenja američkih imigracionih službi, tim nije smio boraviti na teritoriji SAD duže od 48 sati, zbog čega je bazni kamp premješten iz Tuksona u Arizoni u Tihuanu u Meksiku.

Za utakmice u Los Anđeles su putovali isključivo na dan meča, a nakon završetka susreta odmah bi se vraćali u Meksiko.

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Dodatne poteškoće imali su i članovi stručnog štaba te dio igrača, koji su se suočavali s administrativnim i viznim komplikacijama prilikom ulaska u SAD.

Zbog takvih okolnosti, selektor Amir Galenoei ranije je njihov status opisao kao 'najpotlačeniju ekipu na cijelom Svjetskom prvenstvu', prenosi "Radiosarajevo".

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Iran

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