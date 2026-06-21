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Kako je Kurasao pomogao BiH

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 16:57

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Како је Курасао помогао БиХ
Foto: Tanjug / AP / Chris Young

Kurasao je napravio jedno od najvećih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva.

Nakon teškog poraza sa 1:7 od Njemačke u prvom kolu, debitant na Mundijalu zaustavio je Ekvador, odigrao 0:0 i osvojio prvi bod u svojoj istoriji na najvećem takmičenju.

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Junak je bio golman Eloy Room, koji je branio čuda i izdržao pritisak Ekvadora. Kurasao je slavio bod kao pobjedu, ali najveći dobitnik njegove senzacije zapravo je - Njemačka.

Selekcija Džuliana Nagelsmana ranije je pobijedila Obalu Slonovače sa 2:1 i osigurala prolazak u nokaut fazu, ali joj prvo mjesto u grupi još nije bilo matematički potvrđeno. Da je Ekvador pobijedio Kurasao, završnica grupe ostala bi otvorena, a Njemačka bi u posljednjem kolu morala da ne izgubi od Ekvadora da sačuva prvo mjesto.

Ali, Kuraaao je napravio posao za Nijemce. Remijem protiv Ekvadora spriječio je drugačiji rasplet i omogućio Njemačkoj da već sada osigura prvo mjesto u grupi E. Nagelsmanova ekipa tako završno kolo može dočekati mirno.

Za Kurasao je ovo istorijski bod i trenutak koji će se pamtiti. Za Ekvador veliki korak unazad, a za Njemačku idealan rasplet: prošla je dalje, osigurala prvo mjesto i dobila luksuz koji na velikim turnirima vrijedi jako puno - mir prije nokaut faze.

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Veliki dobitnik senzacije Kurasaa je i reprezentacija BiH. Ako Zmajevi pobijede Katar u sriejdu, imaće četiri boda, a remi Kuracaa i Ekvadora mogao bi im dodatno otvoriti vrata nokaut faze. Razlog je jednostavan: Ekvador u posljednjem kolu čeka Njemačku, pa će trećeplasirana reprezentacija iz grupe E teško doći do učinka koji bi ugrozio BiH.

Dakle, Kurasao nije samo ispisao vlastitu istoriju i obradovao Njemačku. Njegov bod protiv Ekvadora mogao bi imati ogroman značaj i za BiH, koja sada još jasnije zna šta joj treba - pobjeda protiv Katara, piše "Oslobođenje".

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Kurasao

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