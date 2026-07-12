Župljanin: Dopune Krivičnog zakonika predupređuju provokativna ponašanja

Sankcionisanje isticanja i veličanja simbola NDH i tzv. Armije BiH preduprijediće sva neželjena provokativna ponašanja koja mogu dovesti do tenzija i incidenata, te podići nivo bezbjednosti svih građana u Republici Srpskoj, rekao je Srni stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Donošenjem dopuna Krivičnog zakonika, kaže Župljanin, Srpska je stvorila valjan normativnopravni okvir za zaštitu svojih ključnih vrijednosti od povampirenog ustaštva i sve agresivnijeg islamizma.

On je ukazao da je taj agresivni islamizam oličen u veličanju simbola i obilježja tzv. Armije BiH i njene ratne zastave pod kojom su uz povike "Tekbir" i "Alahu ekber" odsijecane glave srpske nejači, civila i vojnika.

"Učestale provokacije ustaškim simbolima, ratnim huškačim folklorom, simbolima tzv. Armije BiH ozbiljan su izazov, rizik, ali i direktna prijetnja koja dovodi do međunacionalnih i vjerskih tenzija koje vrlo lako mogu prerasti u ozbiljne bezbjednosne incidente", upozorio je Župljanin.

On je istakao da su ovim dopunama stvorene sve pravne pretpostavke za preventivno i represivno odvraćanje i odbijanje ispoljenih opasnosti.

"Republika Srpska ima puno pravo da na ovakav način obezbijedi javni red i mir, spriječi izvršenje krivičnih djela koja mogu dovesti do ozbiljnih međunacionalnih tenzija ili sukoba i učini Srpsku stabilnom i sigurnom za sve njene građane, kao i ljude koji u njoj žive i koji u nju dolaze", naglasio je Župljanin.

On smatra da će efikasnom implementacijom ovog zakonskog rješenja bezbjednost svih građana i njihove imovine u Republici Srpskoj biti podignuta na viši nivo, te ukazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravosuđe u Srpskoj raspolažu respektabilnim kapacitetima koji garantuju uspješnu implementaciju ovog zakona.

Osim toga, kaže Župljanin, biće omogućeno efikasno vršenje vlasti Srpske na cijeloj teritoriji u svim oblastima života i rada.

"Ove dopune zakona su značajne prvenstveno sa aspekta zaštite nacionalnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa srpskog naroda u Republici Srpskoj i BiH jer su na sceni flagrantni napadi na ključne nacionalne, kulturne i druge tradicionalne vrijednosti koje je su Srbi stvarali i čuvali vijekovima", rekao je Župljanin.

On je dodao da su Srbi kroz istoriju vodili oslobodilačke ratove zbog čega su današnje generacije dužne da sačuvaju krvlju stečeno nacionalno, kulturno i vjersko blago.

"U svijetu su aktuelni procesi revizionizma i repozicioniranja i na sceni je očigledno veličanje zlih duhova prošlosti, nacizma, fašizma i ustaštva. Ti procesi su uveliko zahvatili i region Balkana, nažalost i BiH", naglasio je Župljanin.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je zabranjeno isticanje i veličanje simbola NDH i takozvane Armije BiH, te zaprijeće kazne zatvora. Na osnovu usvojenih dopuna Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti biće kažnjeno isticanje ovih simbola i na grobljima.