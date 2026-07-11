Graorac: Važno da se istina o srpskim žrtvama prenosi širom svijeta

Pokretanje međunarodne kampanje o srpskom stradanju u proteklim ratovima veoma je važno, jer će se istina o srpskim žrtvama prenositi širom svijeta, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

"Kamo sreće da smo ovakvu priliku imali i prije 30 godina jer nam se sasvim sigurno ne bi desilo ono što smo proživljavali u neposrednoj prošlosti, počev od toga da naše žrtve niko ne priznaje, da se o njima nigdje ne govori, pa sve do usvajanja famozne rezolucije o Srebrenici", rekla je Graorčeva.

Ona je ocijenila da je Memorijalni centar Republike Srpske pokretanjem ove međunarodne kampanje u centru Njujorku učinio veliku stvar i da će se od danas pa u buduće na drugačiji način tretirati sve ono što se dešavalo u proteklom ratu.

"Danas imamo priliku da cijelom svijetu pokažemo da je na prostoru BiH i čitave bivše Jugoslavije stradalo mnogo Srba, da su oni stradali samo zato što su bili Srbi, da nikome nisu smetali, da nisu bili osvajački narod i da nisu počinili sve one zločine o kojima smo slušali u prethodnom periodu i za koje su mnogo časni borci odgovarali pred Haškim tribunalom i Sudom BiH", rekla je Graorčeva.

Ona je izrazila uvjerenje da je ovo jedna nova stranica u pisanju istorije o stradanju srpskog naroda i da će se istina o srpskim žrtvama prenositi dalje od Njujorka.

"Svi će vidjeti da u Srebrenici nisu stradali samo muslimani, već da je na području čitavog Podrinja i BiH stradao veliki broj srpskih boraca i civila", navela je Graorčeva u izjavi koju je Memorijalni centra proslijedio medijima.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda od Drugog svjetskog rata do NATO bombardovanja SR Jugoslavije.