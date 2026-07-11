Logo

Graorac: Važno da se istina o srpskim žrtvama prenosi širom svijeta

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 20:35

Komentari:

0
Граорац: Важно да се истина о српским жртвама преноси широм свијета
Foto: Memorijalni centar

Pokretanje međunarodne kampanje o srpskom stradanju u proteklim ratovima veoma je važno, jer će se istina o srpskim žrtvama prenositi širom svijeta, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

"Kamo sreće da smo ovakvu priliku imali i prije 30 godina jer nam se sasvim sigurno ne bi desilo ono što smo proživljavali u neposrednoj prošlosti, počev od toga da naše žrtve niko ne priznaje, da se o njima nigdje ne govori, pa sve do usvajanja famozne rezolucije o Srebrenici", rekla je Graorčeva.

Ona je ocijenila da je Memorijalni centar Republike Srpske pokretanjem ove međunarodne kampanje u centru Njujorku učinio veliku stvar i da će se od danas pa u buduće na drugačiji način tretirati sve ono što se dešavalo u proteklom ratu.

"Danas imamo priliku da cijelom svijetu pokažemo da je na prostoru BiH i čitave bivše Jugoslavije stradalo mnogo Srba, da su oni stradali samo zato što su bili Srbi, da nikome nisu smetali, da nisu bili osvajački narod i da nisu počinili sve one zločine o kojima smo slušali u prethodnom periodu i za koje su mnogo časni borci odgovarali pred Haškim tribunalom i Sudom BiH", rekla je Graorčeva.

Ona je izrazila uvjerenje da je ovo jedna nova stranica u pisanju istorije o stradanju srpskog naroda i da će se istina o srpskim žrtvama prenositi dalje od Njujorka.

"Svi će vidjeti da u Srebrenici nisu stradali samo muslimani, već da je na području čitavog Podrinja i BiH stradao veliki broj srpskih boraca i civila", navela je Graorčeva u izjavi koju je Memorijalni centra proslijedio medijima.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda od Drugog svjetskog rata do NATO bombardovanja SR Jugoslavije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Memorijalni centar Srpske

Isidora Graorac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најбољи пројекат икада, тако учесници и надлежни описују пројекат Социјализације дјеце Републике Српске. И ове године су малишани у Бечиће стигли из свих крајева Српске. Одушевљење не крију.

Republika Srpska

Socijalizacija djece najbolji projekat Srpske

3 h

0
Изложба о страдању Срба Њујорк

Republika Srpska

"Važno je da se u svijetu čuje istina o stradanju Srba“

3 h

2
Козара обиљежавање годишњице страдања

Republika Srpska

Obilježene 84 godine od Bitke na Kozari

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija

5 h

0

  • Najnovije

22

23

Užas: Djevojka izbodena u parku kod Vukovog spomenika, prebačena na reanimaciju

22

08

Tijelo muškarca pronađeno u koferu u blizini dječijeg igrališta: Užas u Velikoj Britaniji

22

05

Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

22

02

Vuk Janković iz Trebinja osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

21

43

Borba sa vatrenom stihijom: Dva velika požara spojena u jedan, sve snage na terenu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima