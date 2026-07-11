Tramp: Odlično sam prošao ljekarski i kognitivni pregled

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je završio redovni ljekarski pregled u Vojnom medicinskom centru „Volter Rid“ i da je bez greške položio kognitivni test koji je, kako je naveo, sam zatražio.

– Upravo sam završio savršen ljekarski pregled u „Volter Ridu“. To radim svakih šest mjeseci, a zatražio sam i novi kognitivni test. Jedini sam predsjednik koji je to uradio tri puta i svaki put sam ga položio sa odličnim rezultatom – tačno sam odgovorio na svako pitanje – napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je u istoj objavi oštro kritikovao novinarku Njujork tajmsa Megi Haberman, nazvavši njenu novu knjigu o njemu „lažnom“ i pozvao javnost da je ne kupuje.

Tramp je naveo da je Haberman „deset godina pogrešno izvještavala“ o njemu i optužio je da je 90 odsto njene knjige „Promjena režima: Unutar imperijalnog predsjedništva Donalda Trampa“, objavljene ove godine, zasnovano na, kako je naveo, „lažnim vijestima“.

Dodao je da će ona, prema njegovim riječima, „platiti cijenu“ kada se pred sudom nađe višemilijardska tužba protiv Njujork tajmsa.

Tramp je istakao da nema ništa protiv negativnih tekstova ukoliko su tačni, ali da se protivi onome što naziva lažnim izvještavanjem.

Govoreći o svom predsjedničkom mandatu, naveo je da je cilj takvog izvještavanja bio da izgubi izbore, ali je dodao da, kako je rekao, činjenica da se nalazi u Ovalnom kabinetu pokazuje da to nije uspjelo.

Američki predsjednik kritikovao je i novinara Džonatana Svona, saradnika Megi Haberman, tvrdeći da ni on ni Haberman ne bi mogli da ostvare dobar rezultat na kognitivnom testu.

– Spreman sam da se kladim da ne bi tačno odgovorili ni na 50 odsto pitanja. U svakom slučaju, ne kupujte njihovu knjigu, to je smeće – poručio je Tramp.

Tramp je u junu napunio 80 godina.

Ministarstvo pravde SAD ranije je uputilo sudske pozive većem broju novinara lista Njujork tajms, zahtijevajući da svjedoče pred velikom porotom u okviru istrage o curenju informacija u vezi sa bezbjednosnim aspektima novog predsjedničkog aviona Air Force One, koji su Sjedinjenim Američkim Državama donirale vlasti Katara.