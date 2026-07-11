Ambasador Slovenije pri UN podnio ostavku

Autor:ATV redakcija
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Ambasador Slovenije pri UN Samuel Žbogar podnio je ostavku, a mediji prenose da bi njegov odlazak mogao da bude povezan sa najavljenom inspekcijom rada Stalne misije Slovenije u Njujorku.
Žbogar je rekao da je ostavku podneo iz ličnih razloga i koje nije naveo ni u pismu upućenom Ministarstvu spoljnih poslova Slovenije.
Dodao je da je za inspekciju u Stalnoj misiji Slovenije pri UN saznao danas iz medija i te da se nada da ona biti sprovedena dok je još na funkciji.
Diplomatski izvori tvrde da je Žbogar već duže vrijeme razmišljao o odlasku sa funkcije, dok pojedini njegovu ostavku dovode u vezu sa novim smjernicama slovenačke spoljne politike koje je uvela Vlada premijera Janeza Janše.
Žbogar je diplomata sa više od 30 godina iskustva. Bio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, šef posebne misije za članstvo Slovenije u Savjetu bezbjednosti UN, ambasador pri UN od februara 2025. godine, a ranije je obavljao i funkciju ministra spoljnih poslova Slovenije, prenosi Srna.
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