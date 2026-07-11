Kultura sjećanja srpskih žrtava konačno na globalnoj sceni

Za zvaničnike u Srpskoj, ova kampanja ključni je iskorak u borbi za globalno prepoznavanje srpskih žrtava, ali i pozitivan pomak s obzirom na to da godinama unazad činjenice o stradanju srpskog naroda rijetko izlaze van okvira Srpske i regiona .

“Istorijska je činjenica da je nama bilo zabranjeno da prezentujemo stradanje a I ako uspijemo negdje, okretali su glavu. Danas je u Americi situacija nešto drugačija. U Americi je ostao narativ zaštite hrišćanske vrijednosti i zaštite hrišćanstva zato i u tom ambijentu vjerujem da će vise prodora imati ta prezentacija“, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Kultura sjećanja konačno izlazi iz lokalnih okvira i dobija međunarodni odjek. Nakon ove kampanje, saglasni su zvaničnici, mnogi ljudi u svijetu će shvatiti ko su Srbi.

“To je izuzetno važno, mi samo želimo istinu i ništa vise. Nama samo treba istina, ona prava istina o stradanju srpskog naroda. Sve ono što je bila etiketa jednog lošeg naroda, jedne kampanje koja je pratila srpski narod I dosta lošeg uradila. Ovo je, ne za svaku pohvalu, nego istorijski epohalno“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

“Naša samosvijest je na najvišem nivou u poslednjih 50-60 godina. To je velika zasluga RS i da je istina I karakter zaslužnost RS u promociji te istine. Možemo svi da budemo ponosni na onom što smo učinili na tom planu“, rekao je predsjednik NS RS Nenad Stevandić.

Istina o stradanju srpskog naroda mora da se čuje širom svijeta. Srbi su narod, kaže ministar Ostojić, koji se kroz istoriju borio za slobodu, slijedio hrišćanske vrijednosti i podnosio velika stradanja.

“Pokušavamo istinu plasirati u svijet, istinu o običnom čovjeku građanima i Amerike i Evrope I građanima širom svijeta. Ovi koji vode države znaju istinu i pokušavaju da sakriju ili da predstave neku svoju istinu u kojim smo mi samo zločinci a prava istina je drugačija“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić.

„ Sve ono što nam se desilo u neposrednoj prošlosti što ne bismo doživjeli počev od toga što se naše žrtve niko ne priznaje, da se o našim žrtvama nigdje ne govori. Naravno i do toga da ne bude usvojena famozna rezolucija o Srebrenici koja nas je sve kao narod nažalost etiketirala onim što definitivno nismo“, kazala je predsjednik Republičke organizacije zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Isidora Graorac.

Važnost ovakvih inicijativa i podizanja kulture sjećanja ističe i državni sekretar Srbije. Važno je upoznati cijeli svijet o srpskom stradanju, kaže Todorov.

“ Izuzetno je značajno da ceo svet vidi koliko je stradanje Srba jer ako mi to ne pominjemo niko drugi neće. Videli smo maloprije sliku, živu sliku majke koja je našao svoje mesto u muzeju o holokaustu da ceo svet vidi”, rekao je sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Đorđe Todorov.

Nakon Njujorka, cilj institucija i srpske dijaspore jeste da ova digitalna baza svjedočanstava obiđe i druge velike svjetske centre. Istina o stradanju civila tako postaje dio ravnopravnog globalnog dijaloga.