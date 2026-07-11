Jahorina: Mladi košarkaši bruse talenat

Škripanje patika, zvižduci i lupkanje košarkaškim loptama, i ovog ljeta se mogu čuti na gotovo svakom sportskom terenu na Jahorini. Košarkaški kamp "Grawe three points" svake godine okupi preko 450 mladih košarkaša i košarkašica željnih sticanja novih vještina. Među njima su Minja i Sofija.

Trener Dinko Bakić već 14 godina dijeli svoje znanje na ovom kampu. Ne krije zadovoljstvo kada na terenu vidi i neka poznata lica.

„Sad su se pojavili i sinovi nekih koje sam ja trenirao početkom kampa, toliko to već dugo traje. Sedam dana i nije baš neki period da se to lako može uočiti, ali sam siguran da odavde ponesu informacije koje im koriste tokom sezone da u okviru svojih klubova imaju neku osnovu za dalji napredak“, rekao je trener Dinko Bakić.

Na Jahorinu su pristigli i dječaci iz raznih dijelova Republike Srpske. Ne kriju oduševljenje i najavljuju ponovni dolazak na kamp.

„Baš mi se sviđa kamp, ovo mi je prvi put ovde, baš sam se našao. Do ponedeljka i vraćam se u Banja Luku. Što se tiče treninga, trener je sjajan i štose tiče druženja imamo slobodnu volju da radimo šta hoćemo. Apsolutno smatram da treba da traje duže, bar nekih deset dana“, rekle su nam Minja i Sofija.

Tokom 25 godina postojanja, kroz kamp je prošlo nekoliko hiljada polaznika, a organizatori ne kriju zadovoljstvo što je baš njihov kamp prepoznat u zemlji i regionu, kao polazna tačka za pravilan razvoj mladih košarkaša.

„Ove godine će proći oko 400 do 450 djevojčica i dječaka iz čitave Bosne i Hercegovine, a imamo i goste iz inostranstva, imamo i trenere iz inostranstva, znači jedna međunarodna akademija gdje se djeca u sedmogodišnjem ciklusu rada susreću sa drugim načinom rada, sa druženjem, sa djecom iz drugih kultura, iz drugih krajeva, iz drugih gradova. Dakle otprilike jedna zaokružena priča, jedna prava košarkaška akademija“, rekao je Željko Krunić, organizator kampa.

Ovogodišnji kamp završava se 28. avgusta tradicionalnim turnirom koji se održava već 13 godina. Na turniru će nastupati poznate ekipe iz Republike Srpske i Srbije, a jedna od njih su KK "Igokea" i KK "Partizan" iz Beograda.