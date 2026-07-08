Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

Autor:Jovana Kecman
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Košarkaši Igokee saznali su protivnike u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona.
Tim koji sa klupe prevodi Nenad Stefanović igraće u grupi G zajedno sa Bilbaom, Albom i Slavijom, Prag.
Za Igose će ovo biti sedma uzastopna sezona u Fibinom takmičenju. Najveću uspjeh Igokea je ostvarila u sezoni 2020/21 kada je nakon uspješnih kvalifikacija prošla i u TOP 16 fazu.
30 timova izborilo je direktno učešće u grupnoj fazi, dok će dva učesnika biti poznata nakon kvalifikacionih turnira koji se igraju od 14. do 20. septembra.
Nova sezona FIBA Lige šampiona startuje šestog oktobra.
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