Logo

Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

Autor:

Jovana Kecman
08.07.2026 12:41

Komentari:

0
Жријеб за ФИБА Лигу шампиона
Foto: Screenshot / YouTube

Košarkaši Igokee saznali su protivnike u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona.

Tim koji sa klupe prevodi Nenad Stefanović igraće u grupi G zajedno sa Bilbaom, Albom i Slavijom, Prag.

Za Igose će ovo biti sedma uzastopna sezona u Fibinom takmičenju. Najveću uspjeh Igokea je ostvarila u sezoni 2020/21 kada je nakon uspješnih kvalifikacija prošla i u TOP 16 fazu.

30 timova izborilo je direktno učešće u grupnoj fazi, dok će dva učesnika biti poznata nakon kvalifikacionih turnira koji se igraju od 14. do 20. septembra.

Nova sezona FIBA Lige šampiona startuje šestog oktobra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

FIBA Liga šampiona

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нагетси Јокић НБА кошарка

Košarka

Jokić: Želim do kraja života da igram za Denver

1 d

0
Рутинска побједа Србије против БиХ

Košarka

Rutinska pobjeda Srbije protiv BiH

1 d

4
Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу

Košarka

Srbija dočekuje BiH: Jokić i ekipa ciljaju pobjedu

1 d

0
Хана Предојевић

Košarka

Iz Orlova u Ameriku, Hana Predojević karijeru nastavlja na Kembl Univerzitetu

2 d

0

  • Najnovije

15

01

Momčilo Perišić pušten na slobodu

14

58

Volite ljeto: Nova prognoza će vas potpuno šokirati

14

56

Morsko stvorenje prestravilo kupače na poznatom ljetovalištu: Upućen hitan apel

14

56

Nezgoda u Banjaluci: Povrijeđen motociklista

14

51

Bred Pit pozirao za društvene mreže sa 29 godina mlađom ljepoticom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima