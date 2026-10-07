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Košarac: Najveći izborni gubitnik je Konaković

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07.10.2026 15:38

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Elmedin Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD Majkl Marfi i Kristijan Šmit od njega naprave političkog pokusnog kunića, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao da su svi politički interesi ostvareni preko Konakovića, dok ga nisu preuzeli Marfi i Šmit.

Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem.

"Mi idemo dalje. Zato sam i rekao, da možda razmisli da ode i poljubi u ruku Milorada Dodika ako to Dodik prihvati da ovaj Savjet ministara ostane u što dužem tehničkom mandatu", rekao je Košarac nakon što je Konaković optužio SNSD za navodne blokade rada zajedničkih institucija.

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Košarac je rekao da će predstavnici srpskog naroda, okupljeni oko politika predsjednika Dodika i institucija Republike Srpske, implementirati samo politike za dobrobit Republike Srpske i srpskog naroda.

(SRNA)

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Staša Košarac

Elmedin Konaković

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