Pravosnažna presuda: Kabiloviću 19 godina zatvora, Haliloviću šest

Vrhovni sud Federacije BiH, odlučujući u žalbenom postupku, u krivičnom predmetu protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, zbog krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima, potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu kojim su optuženi oglašeni krivim, čime je ova presuda u tom dijelu postala pravosnažna.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli, sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne zatvora i to: Berizu Kabiloviću za Krivično djelo Organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima Ubistvo, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Ugrožavanje sigurnosti, Nasilničko ponašanje u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina. Arminu Haliloviću za krivično djelo Organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Nasilničko ponašanje u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci. Žalba tužilaštva u odnosu na dio presude kojom su optuženi Beriz Kabilović, kao organizator grupe i Armin Halilović, kao njen član, oslobođeni optužbe za krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa pomaganjem u pokušaju ubistva, a Beriz Kabilović i krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom Pripremanje krivičnog djela, je uvažena, pa je presuda Kantonalnog suda u Tuzli u tom dijelu ukinuta i određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

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