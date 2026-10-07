Pravosnažna presuda: Kabiloviću 19 godina zatvora, Haliloviću šest

Autor:ATV redakcija
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Vrhovni sud Federacije BiH, odlučujući u žalbenom postupku, u krivičnom predmetu protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, zbog krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima, potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu kojim su optuženi oglašeni krivim, čime je ova presuda u tom dijelu postala pravosnažna.
Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli, sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne zatvora i to:
Žalba tužilaštva u odnosu na dio presude kojom su optuženi Beriz Kabilović, kao organizator grupe i Armin Halilović, kao njen član, oslobođeni optužbe za krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa pomaganjem u pokušaju ubistva, a Beriz Kabilović i krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom Pripremanje krivičnog djela, je uvažena, pa je presuda Kantonalnog suda u Tuzli u tom dijelu ukinuta i određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
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