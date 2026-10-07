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Pravosnažna presuda: Kabiloviću 19 godina zatvora, Haliloviću šest

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07.10.2026 16:22

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Foto: pexels/Ron Lach

Vrhovni sud Federacije BiH, odlučujući u žalbenom postupku, u krivičnom predmetu protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, zbog krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa drugim krivičnim djelima, potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu kojim su optuženi oglašeni krivim, čime je ova presuda u tom dijelu postala pravosnažna.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli, sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne zatvora i to:

  • Berizu Kabiloviću za Krivično djelo Organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima Ubistvo, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Ugrožavanje sigurnosti, Nasilničko ponašanje u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.
  • Arminu Haliloviću za krivično djelo Organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Nasilničko ponašanje u sticaju sa produženim krivičnim djelom Iznuda, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci.

Žalba tužilaštva u odnosu na dio presude kojom su optuženi Beriz Kabilović, kao organizator grupe i Armin Halilović, kao njen član, oslobođeni optužbe za krivično djelo Organizirani kriminal u vezi sa pomaganjem u pokušaju ubistva, a Beriz Kabilović i krivičnog djela Organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom Pripremanje krivičnog djela, je uvažena, pa je presuda Kantonalnog suda u Tuzli u tom dijelu ukinuta i određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

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Tagovi :

presuda

Zatvor

Beriz Kabilović

Armin Halilović

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