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Djecu prisiljavali na prosjačenje, osuđeni na 33 godine zatvora!

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07.10.2026 13:59

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Дјецу присиљавали на просјачење, осуђени на 33 године затвора!

Vrhovni sud Federacije BiH pravosnažno je osudio Mustafu Suljića (33) na 12 godina zatvora, Mustafu Ahmetovića (49) na 11 godina i Vladu Golubca na 10 godina zbog prisiljavanja djece i odraslih na prosjačenje i prisilan rad.

Svi su oglašeni krivim za krivično djelo trgovine ljudima i u odnosu na prvostepenu presudu izrečene su im strože kazne. Kada je u pitanju optuženi Elvis Ahmetović, Vrhovni sud je uvažio žalbu tužilaštva, te je odbijajuća presuda ukinuta i postupak vraćen na ponovno suđenje.

”Vrhovni sud FBiH je u drugostepenom postupku prihvatio žalbu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i preinačio prvostepenu presudu Kantonalnog suda Tuzla u pogledu izrečenih kazni, a kojom su ranije Suljić i Ahmetović bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, a Golubovac u trajanju od 5 godina”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Suljić, Ahmetović i Golubac optužnicom su se teretili da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, prisiljavali više djece i maloljetnih osoba, kao i nekoliko punoljetnih osoba, na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama.

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Tagovi :

prosjačenje

Trgovina ljudima

presuda

Vrhovni sud FBiH

Kantonalno tužilaštvo Tuzla

Derventa

Gradačac

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