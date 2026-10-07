Poznato ko je dojavio da je bomba u Centru srednjih škola

Autor:Bojan Nosović
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Trebinjska policija brzo je rasvijetlila jučerašnju prijavu o podmetnutoj bombi i eksplozivu u trebinjskom Centru srednjih škola, saznaje ATV.
Prema našim saznanjima, lažnu dojavu uputio je maloljetnik iz Trebinja, koji je i đak ove škole. Ovo lice je u potpunosti priznalo djelo.
Hronika
Nepoznata osoba dojavila bombu u Centru srednjih škola, oglasila se trebinjska policija
Maloljetniku se na teret stavlja Krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 334. KZ Republike Srpske.
Hronika
Dojava o bombi u Centru srednjih škola Trebinje
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