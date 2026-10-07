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Poznato ko je dojavio da je bomba u Centru srednjih škola

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07.10.2026 12:36

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Школа у Требињу
Foto: ATV

Trebinjska policija brzo je rasvijetlila jučerašnju prijavu o podmetnutoj bombi i eksplozivu u trebinjskom Centru srednjih škola, saznaje ATV.

Prema našim saznanjima, lažnu dojavu uputio je maloljetnik iz Trebinja, koji je i đak ove škole. Ovo lice je u potpunosti priznalo djelo.

Требиње - дојава о бомби школа

Hronika

Nepoznata osoba dojavila bombu u Centru srednjih škola, oglasila se trebinjska policija

Maloljetniku se na teret stavlja Krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 334. KZ Republike Srpske.

Школа у Требињу

Hronika

Dojava o bombi u Centru srednjih škola Trebinje

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Tagovi :

dojava o bombi

Trebinje

lažna dojava

Policija

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