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Srđan i Dejan Sorajić predati Tužilaštvu u Trebinju

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07.10.2026 11:11

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Срђан и Дејан Сорајић предати Тужилаштву у Требињу
Foto: ATV

Dva lica koja su uhapšena juče u Trebinju u akciji "Horizont" predata su u nadležnost Okružnoj javnog tužilaštva u Trebinju. Kako je ATV pisao, uhapšeni su braća Srđan i Dejan Sorajić.

Podsjećamo, u akciji ”Horizont” MUP Republike Srpske oduzeo je oko 5,4 kilograma droge, a zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika uhapšeni su Srđan i Dejan Sorajić.

Akcija Horizont

Akcija je započela rano juče na području Trebinja, a sproveli su je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Trebinje u saradnji sa Žandarmerijom.

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”U okviru akcije uhapšeni su S.S. i D.S. iz Trebinja zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Tokom sprovođenja akcije oduzeto je 3,38 kilograma marihuane, 1,97 kilograma amfetamina i 79,3 grama kokaina, te više sjemenki marihuane”, saopštio je MUP Republike Srpske.

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Oduzeto je i više mobilnih telefona, SIM kartica, detektor signala frekvencije, pištolj marke ”Crvena zastava“, kalibra 9mm, sa okvirom i 6 metaka, digitalna vaga, sveska sa evidencijom o kupcima droge.

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Dejan Sorajić

Srđan Sorajić

Akcija Horizont

Trebinje

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