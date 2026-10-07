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Uhapšen Dobojlija nakon što je odbacio paketić s marihuanom

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07.10.2026 11:08

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Dobojska policija uhapsila je N.Đ. iz Doboja koji je od sebe odbacio paketić sa 46 grama marihuane.

U PU Doboj navode da je hapšenje usljedilo nakon što su policijski službenici na području grada uočili N.Đ, B.M. i T.K. iz Doboja i I.O. iz Maglaja.

”Nakon što su policajci izdali naređenje N.Đ. da se zaustavi, on se na to oglušio i pokušao je da se udalji. Tom prilikom je od sebe odbacio paketić sa marihuanom, ukupne mase oko 46,7 grama, koji je pronađen i oduzet”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da N.Đ. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Po naredbi Osnovnog suda u Doboju izvršeni su pretresi na četiri lokacije koje koriste osumnjičeni i tom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina marihune, 13 tableta ”Buprenorfin/Nalokson Mylan”, predmeti sa tragovima bijelog praha, više mobilnih telefona, određena količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Doboju i rad na predmetu se nastavlja.

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Tagovi :

hapšenje

marihuana

trgovina drogom

Doboj

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