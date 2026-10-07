Jedno lice teško povrijeđeno u sudaru kod Šamca

Jedno lice teško je povrijeđeno u sudaru dva kamiona i automobila koji se jutros dogodio na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina, saopšteno je iz PU Bijeljina.

Teško je povrijeđeno lice čiji su inicijali V.Č, koje je bilo suvozač u automobilu "audi" kojim je upravljao J.K.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su i teretno vozilo "mercedes" koje je vozio D.V. i teretno vozilo "Man" sa priključnim vozilom kojim je upravljao S.D.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 5.40 časova, a do 8.40 časova trajala je obustava saobraćaja tokom uviđaja.