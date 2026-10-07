Logo

Jedno lice teško povrijeđeno u sudaru kod Šamca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 09:59

Komentari:

0
Црквина удес колона обустављен саобраћај
Foto: Društvene Mreže

Jedno lice teško je povrijeđeno u sudaru dva kamiona i automobila koji se jutros dogodio na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina, saopšteno je iz PU Bijeljina.

Teško je povrijeđeno lice čiji su inicijali V.Č, koje je bilo suvozač u automobilu "audi" kojim je upravljao J.K.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su i teretno vozilo "mercedes" koje je vozio D.V. i teretno vozilo "Man" sa priključnim vozilom kojim je upravljao S.D.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 5.40 časova, a do 8.40 časova trajala je obustava saobraćaja tokom uviđaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Bijeljina

povrijeđen vozač

Saobraćajna nesreća

Kamion

Automobil

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo maloljetnik, tri osobe povrijeđene

1 h

0
Ауто ударио бициклисткињу код тениских терена

Hronika

Auto udario biciklistkinju kod teniskih terena

2 h

0
Црквина удес колона обустављен саобраћај

Hronika

Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj na putu Šamac-Modriča obustavljen

2 h

0
Црквина удес колона обустављен саобраћај

Hronika

Težak udes kod Šamca, ima stradalih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima