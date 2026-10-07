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Žrtvu mučili 30 sati, pa ga bacili sa balkona: Trojka optužena za brutalno ubistvo

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07.10.2026 11:01

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убиство Аднана Метановића, спровођење осумњичених
Foto: Skrinšot/Avaz

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nikole Pranjića (27), Dine Ćorića (33) i Armina Šljive (26) kojom se terete da su na okrutan način ubili Adnana Metanovića (36) u sarajevskom naselju Dobrinja.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu ubistvo se dogodilo u period od 12. aprila oko šest ujutro do 13. aprila oko 13.45 časova u stanu u ulici Dobrinjske bolnice, koji je koristio Metanović.

Žrtvu mučili više od 30 sati

Optuženi su došli u stan u namjeri da ubiju Matanovića, koga su više od 30 sati mučili.

Полиција ФБиХ

Hronika

Dino Ćorić, Armin Šljivo i Nikola Pranjić su osumnjičeni zbog ubistva Adnana Metanovića

“Žrtva je bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Optuženi su ga udarali rukama, nogama i različitim predmetima, uključujući metalno šipku, kutlaču i PVC kašiku za cipele. Vezivali su ga kaišem, prijetili mu ubistvom, te ga ga u jednom trenutku gušili PVC kesom stavljenom preko glave i oko vrata. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje žrtve. Pojedine radnje optuženi su snimali mobilnim telefonima”, navodi se u optužnici.

Bacili ga sa šestog sprata

Dodaje se da su nakon višesatnog premlaćivanja, u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjenosti Pranjić i Ćorić oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa šestog sprata, sa visine od oko 19 metara.

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Osumnjičeni da su mladića ubili u stanu, pa bacili sa balkona: Produžen pritvor trojici muškaraca

“Postupajuća tužiteljica je u optužnici predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres predloženo je saslušanje šest svjedoka, osam vještaka i izvođenje više od 120 materijalnih dokaza”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

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ubijen Adnan Metanović

Ubistvo

Optužnica

Nikola Pranjić

Dino Ćorić

Armin Šljivo

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