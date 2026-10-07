FBiH: Ako vlada ne bude formirana u roku, mogući su prijevremeni izbori

Izmjene Ustava FBiH koje je nametnuo Kristijan Šmit prvi put omogućavaju da se održe prijevremeni izbori ukoliko Vlada Federacije ne bude imenovana u predviđenim rokovima.

Kristijan Šmit je, između ostalih izmjena, uspostavio i mogućnost održavanja prijevremenih izbora ukoliko rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine ne imenuje mandatara za premijera Federacije. Time je efektivno onemogućeno identično ponavljanje situacije iz mandata 2018–2022. kada je Marinko Čavara blokirao imenovanje vlade.

Naime, procedura za imenovanje Vlade Federacije BiH prema članu 5. Ustava BiH je sljedeća:

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma, predsjednicima klubova i potpredsjednicima Federacije, određuje mandatara za sastav Vlade koji ima vjerodostojne šanse da dobije podršku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije.

Mandatar je u roku od 15 dana dužan izvijestiti predsjednika o formiranju Vlade koju bi, ukoliko je bude imenovao predsjednik Federacije uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, mogla podržati većina u Predstavničkom domu.

Ukoliko predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine ne dobije saglasnost oba potpredsjednika, Ustav daje dodatni rok od 30 dana da se ponovi prvobitni postupak.

Ako ni nakon isteka ovih 30 dana predsjednik ne uspije dobiti saglasnost oba potpredsjednika za imenovanje mandatara, dolazi se u novu fazu.

U ovoj fazi predsjednik može predložiti mandatara uz saglasnost samo jednog od potpredsjednika. Ovako predložena Vlada smatra se izabranom ukoliko bude potvrđena većinom glasova u Predstavničkom domu, a potom većinom glasova u Domu naroda, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju tri petine ili više delegata u jednom ili više klubova konstitutivnih naroda.

U suštini, to znači da ukoliko, na primjer, potpredsjednik iz reda srpskog naroda ne da saglasnost za imenovanje vlade i zatim ovu vladu ne podrži 10 delegata u Klubu Srba u Domu naroda Federacije BiH, ona neće biti imenovana.

Ustav dalje predviđa da predsjednik Federacije BiH uz saglasnost oba potpredsjednika ponovi proceduru. Ukoliko ne dobije saglasnost, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da će se Parlament Federacije BiH i kantonalne skupštine smatrati raspuštenim.

Nakon toga bi bili organizovani prijevremeni izbori i uslijedilo bi ponovno uspostavljanje domova naroda i izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, piše Kliks.