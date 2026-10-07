Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

Autor:ATV redakcija
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Načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić neće prihvatiti mandat u Skupštini Kantona Sarajevo već će nastaviti obavljati funkciju načelnice, potvrdila je za Klix.ba.
Budući da je funkcija kantonalnog poslanika nespojiva s funkcijom opštinskog načelnika, ona mora izabrati jednu od ove dvije pozicije.
Karić je na Opštim izborima osvojila 4.206 preferencijalnih glasova što čini 11,35% glasova sa liste SDP-a za Skupštinu Kantona Sarajevo.
Ona je prema glasovima završila odmah iza nosioca liste Adnana Štete koji je osvojio više od 21 hiljade glasova.
"Ostajem načelnica i na raspolaganju građanima Novog Sarajeva. Puno je započetih projekata koje imam namjeru okončati sa ove pozicije. Svim svojim stranačkim kolegama koji ulaze u skupštinske klupe želim sreću i uspješan mandat", izjavila je Karić za Kliks.
Mjesto u Skupštini Kantona Sarajevo dodjeljuje se sljedećem kandidatu s liste SDP-a koji je po broju osvojenih glasova odmah iza nje.
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