Željka Cvijanović ima 156.790 glasova više od Marinka Božovića

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je na opštim izborima 298.409 glasova, odnosno 156.790 više od protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu obrađenih 96,58 odsto biračkih mjesta.
Božović je osvojio 141.619 glasova, a kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović 96.625 glasova.
Važećih listića je bilo 536.653, nevažećih praznih 23.605, a nevažećih iz drugih razloga 4.896.
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