Logo

Željka Cvijanović ima 156.790 glasova više od Marinka Božovića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 08:52

Komentari:

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je na opštim izborima 298.409 glasova, odnosno 156.790 više od protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu obrađenih 96,58 odsto biračkih mjesta.

Božović je osvojio 141.619 glasova, a kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović 96.625 glasova.

Važećih listića je bilo 536.653, nevažećih praznih 23.605, a nevažećih iz drugih razloga 4.896.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Predsjedništvo BiH

Komentari (1)

Više iz rubrike

Нови гранични прелаз Градишка.

BiH

Stiže novitet na graničnim prelazima u BiH

2 h

0
Даријана Филиповић најавила прве потезе: Смјена амбасадора и канцеларија у Мостару

BiH

Darijana Filipović najavila prve poteze: Smjena ambasadora i kancelarija u Mostaru

3 h

3
Драган Човић

BiH

Čović najavio sastanke sa pobjednicima izbora

11 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH

15 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima