Jasna poruka studenata iz Srpske: "Naši generali nisu zločinci"; "Izdali ste nas"

Sinoć su se u Banjaluci i Istočnom Sarajevu pojavili transparenti sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Studenti su na Studentskom domu u Palama istakli transparente sa natpisima "Naši generali nisu zločinci".

Srpski studenti

Ovo je odgovor studenata, koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom" i srpske generale zločincima u matici Srbiji.

Republika Srpska "Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske

Pored poruke da "Naši generali nisu zločinci", ispisano je i poruka "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".