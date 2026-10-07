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Jasna poruka studenata iz Srpske: "Naši generali nisu zločinci"; "Izdali ste nas"

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07.10.2026 09:44

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Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"
Foto: Ustupljena fotografija

Sinoć su se u Banjaluci i Istočnom Sarajevu pojavili transparenti sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Studenti su na Studentskom domu u Palama istakli transparente sa natpisima "Naši generali nisu zločinci".

Srpski studenti

Ovo je odgovor studenata, koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom" i srpske generale zločincima u matici Srbiji.

Транспарент

Republika Srpska

"Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske

Pored poruke da "Naši generali nisu zločinci", ispisano je i poruka "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

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studenti

Republika Srpska

Ratko Mladić

Srbija

genocid

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