Jasna poruka studenata iz Srpske: "Naši generali nisu zločinci"; "Izdali ste nas"

Autor:ATV redakcija
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Sinoć su se u Banjaluci i Istočnom Sarajevu pojavili transparenti sa porukama "Naši generali nisu zločinci" kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.
Studenti su na Studentskom domu u Palama istakli transparente sa natpisima "Naši generali nisu zločinci".
Ovo je odgovor studenata, koji su, kako kažu, reagovali na one pojedince i političke stranke koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom" i srpske generale zločincima u matici Srbiji.
Republika Srpska
"Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske
Pored poruke da "Naši generali nisu zločinci", ispisano je i poruka "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".
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