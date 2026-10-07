Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Autor:ATV redakcija
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Na studentskim domovima u Republici Srpskoj postavljeni su transparenti upućeni studentima u Srbiji: "Naši generali nisu zločinci", "Srpska nije genocidna, izdali ste nas". Odgovor je ovo na okupljanje "Studentske liste" u Novom Pazaru i njihove poruke.
A, poruke su bile kratke i jasne: "Srebrenica je genocid. Ratko Mladić je zločinac." Taj transparent je razvijen na okupljanju koje se održalo 3. oktobra.
Njihove poruke dodatno su proširili brojni autošovinisti po društvenim mrežama koji su poručili da je "vrijeme da neko hrabro na studentskim okupljanjima kaže ono što Srbija od studenata treba da čuje".
Prije nekoliko dana, predstavnici "Studentske liste" dolazili su u Republiku Srpsku da bi promovisali svoj plan i ideje. Međutim, njihovi skupovi nisu prijavljeni organima reda, samim tim im nije bilo ni dozvoljeno obraćanje.
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