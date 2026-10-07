Dodik: Srpska jednoglasno osuđuje terorističke napade od 7. oktobra

Povodom tri godine od brutalnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, izrazio sam saosjećanje sa narodom i institucijama Države Izrael, poručio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Kako navodi Dodik, sa posebnim pijetetom sjećamo se svih nevinih ljudi koji su stradali, kao i porodica koje i danas osjećaju posljedice tog nasilja.

"Republika Srpska jednoglasno osuđuje terorističke napade od 7. oktobra 2023. godine i stoji u punoj solidarnosti sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Od tog dana dosljedno podržavamo pravo Izraela da se brani, kao i sve globalne inicijative usmjerene protiv terorizma, pošasti našeg vremena", naveo je Dodik na Iksu.

Povodom tri godine od brutalnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, izrazio sam saosjećanje sa narodom i institucijama Države Izrael. Sa posebnim pijetetom sjećamo se svih nevinih ljudi koji su stradali, kao i porodica koje i danas osjećaju posljedice tog nasilja. Republika Srpska jednoglasno osuđuje terorističke napade od 7. oktobra 2023. godine i stoji u punoj solidarnosti sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Od tog dana dosljedno podržavamo pravo Izraela da se brani, kao i sve globalne inicijative usmjerene protiv terorizma, pošasti našeg vremena. Saosjećanje i podršku izrazio sam predsjedniku Izraela Isaku Hercogu @Isaac_Herzog , premijeru Benjaminu Netanjahuu @netanyahu , predsjedniku Kneseta Amiru Ohani @AmirOhana i ministru spoljnih poslova Gideonu Saru @gidonsaar . — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 7, 2026

Saosjećanje i podršku Dodik je izrazio predsjedniku Izraela Isaku Hercogu, premijeru Benjaminu Netanjahuu, , predsjedniku Kneseta Amiru Ohani i ministru spoljnih poslova Gideonu Saru.