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Dodik: Srpska jednoglasno osuđuje terorističke napade od 7. oktobra

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07.10.2026 09:44

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Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра
Foto: ATV

Povodom tri godine od brutalnog terorističkog napada Hamasa na Izrael, izrazio sam saosjećanje sa narodom i institucijama Države Izrael, poručio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

Kako navodi Dodik, sa posebnim pijetetom sjećamo se svih nevinih ljudi koji su stradali, kao i porodica koje i danas osjećaju posljedice tog nasilja.

"Republika Srpska jednoglasno osuđuje terorističke napade od 7. oktobra 2023. godine i stoji u punoj solidarnosti sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Od tog dana dosljedno podržavamo pravo Izraela da se brani, kao i sve globalne inicijative usmjerene protiv terorizma, pošasti našeg vremena", naveo je Dodik na Iksu.

Saosjećanje i podršku Dodik je izrazio predsjedniku Izraela Isaku Hercogu, premijeru Benjaminu Netanjahuu, , predsjedniku Kneseta Amiru Ohani i ministru spoljnih poslova Gideonu Saru.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Izrael

Benjamin Netanjahu

Saučešće

Teroristički napad

Hamas

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