Ima li promjena: Stigli novi rezultati CIK-a za Narodnu skupštinu

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Foto: ATV

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 201.014 glasova, odnosno 39,14 odsto, a Pokret "Sigurna Srpska" 72.248 glasova ili 14,07 odsto, pokazuju ažurirani preliminarni podaci Centrale izborne komisije BiH /CIK/ nakon 96,63 obrađenih biračkih mjesta.

Na trećem mjestu je SDS – Volja naroda sa osvojenih 61.865 glasova. DNS-NPS je osvojio 28.504 glasova, Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 27.919 birača, Ujedinjena Srpska 27.143, SPS – Goran Slak 23.615, dok Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića ima 23.597 glasova. Važećih listića bilo je 513.586, a ukupno nevažećih po svim osnovama 51.798.

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