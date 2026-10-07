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Ima li promjena: Stigli novi rezultati CIK-a za Narodnu skupštinu

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07.10.2026 08:54

Komentari:

4
Има ли промјена: Стигли нови резултати ЦИК-а за Народну скупштину
Foto: ATV

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 201.014 glasova, odnosno 39,14 odsto, a Pokret "Sigurna Srpska" 72.248 glasova ili 14,07 odsto, pokazuju ažurirani preliminarni podaci Centrale izborne komisije BiH /CIK/ nakon 96,63 obrađenih biračkih mjesta.

Na trećem mjestu je SDS – Volja naroda sa osvojenih 61.865 glasova.

DNS-NPS je osvojio 28.504 glasova, Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 27.919 birača, Ujedinjena Srpska 27.143, SPS – Goran Slak 23.615, dok Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića ima 23.597 glasova.

Važećih listića bilo je 513.586, a ukupno nevažećih po svim osnovama 51.798.

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Narodna skupština Republike Srpske

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