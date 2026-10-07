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Dodik čestitao Putinu rođendan: Zahvalnost za prijateljstvo i podršku Srpskoj

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07.10.2026 08:03

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Vladimiroviču Putinu povodom rođendana, uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Ruske Federacije.

"Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda,

koristim ovu priliku da Vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj", istakao je Dodik u čestitki.

On je izrazio uvjerenje da će bratske veze i prijateljstvo srpskog i ruskog naroda ostati čvrst oslonac u svim budućim izazovima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu, današnji Sankt Peterburg, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

rođendan

Čestitka

Republika Srpska

Rusija

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