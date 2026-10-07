Dodik čestitao Putinu rođendan: Zahvalnost za prijateljstvo i podršku Srpskoj

Predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Vladimiroviču Putinu povodom rođendana, uz iskrene želje za dobro zdravlje, snagu, ličnu sreću i dugotrajan uspjeh na čelu Ruske Federacije.

"Poštovani predsjedniče Putin, dragi prijatelju Republike Srpske i srpskog naroda,

koristim ovu priliku da Vam izrazim duboku zahvalnost za iskreno prijateljstvo, razumijevanje i nepokolebljivu podršku koju pružate Republici Srpskoj", istakao je Dodik u čestitki.

On je izrazio uvjerenje da će bratske veze i prijateljstvo srpskog i ruskog naroda ostati čvrst oslonac u svim budućim izazovima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu, današnji Sankt Peterburg, prenosi Srna.