Simović za ATV: Igor Dodik jedan od najvećih pobjednika izbora

Vlade Simović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, govorio je u ATV-ovoj emisiji "Bitno" o tome ko su najveći pobjednici opštih izbora u Republici Srpskoj.

Najveći dobitnici izbora su nesumnjivo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, kandidat SNSD-a za srpskog član Predsjednika Željka Cvijanović i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić, kaže Simović.

Dodao je da su u jednoj mjeri profitirali i predsjednik pokreta PSS-a Draško Stanivuković i predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

"Moramo da razumijemo da se gospodin Igor Dodik prvi put našao u izbornoj trci u Republici Srpskoj koja je vrlo specifičan partijski prostor, često i neizvjestan, posebno u situaciji kada imate mogućnost zaokruživanja više preferencija unutar jedne liste", istakao je Simović.

Naglasio je da je za svoje prvo pojavljivanje Igor Dodik ostvario najveći pojedinačni rezultat u Republici Srpskoj.

"On je do sada bio prepoznatljiva javna ličnost, ali nije imao taj politički begraund i njegovo prvo pojavljivanje je jedan zaista nevjerovatno veliki rezultat u smislu pojedinačnog dobitka", rekao je Simović.

Simović je zaključio da je, u tom kontekstu, nesumnjivo je da je Igor Dodik jedan od najvećih pobjednika.

"Međutim, Milorad Dodik je nesumnjivo, ako uzmete jedan širi kontekst, jednu genezu događaja koji su prethodili ovim izborima, čovjek koji je nesumnjivo ne samo politički fenomen već i politikološki fenomen", rekao je Simović.

Istakao je da će Milorad Dodik neko čija će se sposobnost dolaska i održavanja na vlasti izučavati bez daljnjeg.

"Poslije pobjede Donalda Trampa, koji je nesumnjivo promijenio politike u jednoj izvjesnoj mjeri na globalnom nivou, Milorad Dodik je uspio da pronađe nekakav kanal komuniciranja gdje je uspio da skine sankcije koje je imao i pronađe partnere u dijelu američke administracije", istakao je Simović.

Republika Srpska Dodik: Srpska je uz Izrael i jevrejski narod

Dodao je da je tome je nesumnjivo pomogla i Željka Cvijanović, koja je, kako kaže, sasvim zasluženo dobila ovaj broj glasova jer je bila jako dobar predstavnik srpskog naroda u Predsjedništvu BiH i da je zaista njen rad bio jako vidljiv.

Istakao je da su kanal koji su otvorili američkim javnim prostorom i centrima moći i ljudima je omogućio jedan vid uspjeha Milorada Dodika, a istovremeno su održani sjajni i moćni odnosi sa Ruskom Federacijom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Sa Kinezima smo ostali u korektnim odnosima i projektima, i ono što je meni lično najvažnije, jedna dobra komunikacija sa Izraelom i jevrejskom elitom", istakao je Simović.

Istakao je da je to u konačnosti rezultiralo time da je javnost prepoznala jednog stabilnog lidera i političku orijentaciju i nagradila ovim izborim rezultatom.