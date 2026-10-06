Rijaliti kampanja: Kandidati se trudili – svašta se moglo vidjeti i čuti

Gdje god da se krene oni su tu. Na ulicama se sa bilborda i panoa smješkaju ispeglana i našminkana lica, vidimo ih na televiziji, čujemo na radiju. Internet su preplavili. Čak su i dosadili jedni drugima.

"Šta god da otvorite, otvorite frižider on iskače, temu, vajber, vocap, šta god otvorite obrada video materijala", rekao je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Branislav Borenović ATV

I baš na internetu smo mogli svašta vidjeti, nažalost i čuti. Kandidati su se trudili da pokažu šta umiju ili možda šta ne umiju. Pjevalo se i igralo na sve strane. Bukvalno na sve strane, samo opleti.

Branko Blanuša

Važno je samo da se sve dobro snimiti.

DOK SE DRAŠKO NE NASPAVA

Osim folklornih pokazivali su nam neki i kulinarske sposobnosti ili nesposobnosti.

Draško Stanivuković ATV

Varjača, oklagija, roštolj očigledno samo dok je kamera upaljena.

GULAŠ POGAČA ROŠTILj

Pred kamerama su se pokazivale i sportske vještine.

Draško Stanivuković ATV

Pokazali su nam i da znaju jahati.

Bojan Kresojević jaše konja ATV

Sa punim kesama po pijaci dobro je proći. Koliko su se trudili i prodavci bi se sažalili pa dali popusta.

"Da ne budu nezadovoljni, da vide da i mi narod živimo normalno iako nije normalno","Nisu komentarisali kupili platili i doviđenja", "Kupuju meda, uzmu i ulje maslinovo i tako", "Stanivuković bio jednom i evo tu nam Luka dođe pazari, Luka kupi sira a ovi ostali slavo neće niko da nosa kese", jasni su građani.

Ništa manje zanimljivo nije bilo nu u Federaciji.

SDA GLUPI I POŠTENI

Njima je sve dobro i nijedan ovaj performans nije spontan sve je unaprijed iscenirano kaže za ATV socilog Vladimir Vasić. Sve je ovo klasični rijaliti, jasan je Vasić.

"Vidite da oni često ulaze u masu bez sakoa, bez odijela, bez kravate u majicama, neki igraju kolo, dosta je valjda nekima što su jahali narod sad jašu konje i magarce. Uradiće sve da dođu do krajnjeg cilja odnosno da budu viralni. Njima je cilj da budu gledani, da li je to dobro ili loše pa odavno je kod nas politika izgubila odgovornost a pojedini političari su izgubili kompas", rekao je sociolog Vladimir Vasić.

Protekli mjesec dana skupo nas je sve koštao i novaca i živaca. Političari su dijelili i šakom i kapom, ove godine su otišli i korak dalje čak su se dijelile i koke. Telefoni birača su samo zvonili a rukovanje sa svima na sve strane političarima je najbolja disciplina.

"U drugoj polovini oktobra zaborave da se pozdrave promjene broj telefona uopšte nisu dio te mase valjda ih preokupiraju te silne obaveze i onda ne vide obični narod", istakao je Vasić.

Bitno je njima da taj obični narod sve vidi. Zato je bitno i sve snimiti. Bitno je i znati da se snimate.