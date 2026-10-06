Makron sazvao hitan sastanak o protestima učenika

Autor:ATV redakcija
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Francuski predsjednik Emanuel Makron sazvao je večeras hitan sastanak o protestima zbog uslova u školama.
Prema navodima francuske televizijske stanice "BFMTV", očekuje se da će sastanku prisustvovati premijer Sebastijen Lekorni, ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez i ministar obrazovanja Eduar Žefri.
Demonstracije su danas održane u Parizu i drugim većim francuskim gradovima. Prema policijskim podacima, učestvovalo je 256.000 ljudi.
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Pretpostavke su da se protestima u Parizu pridružilo 56.000 ljudi.
Učeničkim protestima pridružili su se sindikati sa zahtjevom za bolje opremanje škola i poboljšanje stanje nastave.
U protestima su učestvovali prosvjetni radnici i roditelji.
(Srna)
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