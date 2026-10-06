Košarac: Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH

Autor:ATV redakcija
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Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda nije loše, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
"Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH", napisao je Košarac na Iksu.
Prema preliminarnim rezultatima, Predsjedništvo BiH u naredne četiri godine činiće srpski član Željka Cvijanović, Darijana Filipović u ime hrvatskog naroda i Denis Bećirović kao bošnjački član.
Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda i nije loše. Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH.— Staša Košarac (@StasaKosarac) October 6, 2026
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