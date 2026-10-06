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Košarac: Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH

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06.10.2026 19:44

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda nije loše, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

"Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH", napisao je Košarac na Iksu.

Prema preliminarnim rezultatima, Predsjedništvo BiH u naredne četiri godine činiće srpski član Željka Cvijanović, Darijana Filipović u ime hrvatskog naroda i Denis Bećirović kao bošnjački član.

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Tagovi :

Staša Košarac

Predsjedništvo BiH

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

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