Košarac: Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH

Foto: Instagram/stasa.kosarac

Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda nije loše, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

"Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH", napisao je Košarac na Iksu. Prema preliminarnim rezultatima, Predsjedništvo BiH u naredne četiri godine činiće srpski član Željka Cvijanović, Darijana Filipović u ime hrvatskog naroda i Denis Bećirović kao bošnjački član. Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH, što možda i nije loše. Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH. — Staša Košarac (@StasaKosarac) October 6, 2026

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