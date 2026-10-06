Agencija za lijekove BiH: Nije bilo prijavljenih neželjenih reakcija na "BCG" vakcinu

U BiH od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na "BCG" vakcinu bugarskog proizvođača BB-NCIPD, saopšteno je iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena "BCG" vakcine iz Bugarske, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH preduzela je potrebne radnje s ciljem prikupljanja relevantnih informacija.

Iz Agencije navode da je tokom ove godine ostvaren interventni uvoz "BCG" vakcine, čije su sve serije bile predmet posebne kontrole kvaliteta.

"Kvalitet uvezenih vakcina je bio zadovoljavajući", ističu iz Agencije i dodaju da nastavljaju da prate aktuelna dešavanja, te da će stručna i šira javnost biti blagovremeno obaviještene o eventualnim novinama.

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Iz Agencije navode da je preporuka za roditelje i pedijatre da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere.

"Ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis/osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljom obradom", dodaje se u saopštenju.