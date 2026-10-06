Slaven Kovačević tvrdi da je pokraden na izborima: "Nagli skok"

Kandidat za člana Predsjedništva BiH Slaven Kovačević komentarisao je Opšte izbore u BiH, odnosno konkretno bitku za poziciju u kojoj je učestvovao i doživio poraz, rekavši da smatra kako je pokraden, zajedno sa strankom Demokratska fronta.

Kovačević je naveo da smatra kako postoje „nelogičnosti“ u objavljenim rezultatima, a ponudio je i objašnjenje za ove tvrdnje.

„Nudim informaciju koju je CIK zvanično objavio o izlaznosti na dan 4. oktobra u 17 časova. Tada je u dijelovima naše zemlje, gdje je HDZ vlast ili većina, izlaznost u 17 časova bila 30-33 odsto, a onda iznenada izlaznost prelazi 40 odsto i to do 19 časova, što je operativno nemoguće. Pogledao sam zvaničnu informaciju CIK-a. Zašto? Ako prebrojimo takva mjesta, gdje je HDZ vlast, onda bi to izgledalo da je oko novih ili dodatnih 70-100.000 glasača ostvarilo svoje izborno pravo u samo dva časa. Da li stvarno mislite da može 70-100.000 glasača u par stotina mjesta ostvariti svoje biračko pravo u samo dva časa? Operativno? To je operativno nemoguće ili ako jeste kažite kako“, rekao je.

Dalje je naveo da u tim područjima, kako tvrdi, postoji velika razlika između biometrije i ukupnog broja glasačkih listića.

„Nije novo prebrojavanje listića ručnim metodom, kao adekvatan metod, pa da kažete da je broj glasova tačan, ovdje se radi da postoji lažan podatak o navodnoj izlaznosti, putem biometrije koja definiše izborni rezultat kroz statistički prikaz izlaznosti, što definiše i konačne izborne rezultate. Šta ako imate više glasačkih listića u odnosu na broj biometrijom utvrđenih glasača i to ide preko tih, instrukcijom rečenih dva odsto. Šta onda? Hoćete li radi sebe, sve žalbe na takve anomalije, formalno odbaciti ili ćete ih uzeti u obzir? Hoćete li organizovati nove izbore na tim spornim mjestima, poništiti rezultate ili verifikacijom srušiti demokratiju?“, pitao se Kovačević.

Komentarisao je i pitanje glasanja iza 19 časova, što je u skladu s izbornim pravilima u BiH ako su osobe nakon zatvaranja birališta i dalje stajale u redu za glasanje i ukoliko biralište nije otvoreno u 7 ujutro.

„Posebno, šta treba biti ako se glasanje desilo iza 19 časova (potpuno svjestan da ako ima neki red ispred biračkog mjesta da je to u redu), a da su glasovi kroz biometrijski sistem i skenere evidentirani sa stvarnim vremenom glasanja pokazuje da se glasalo skoro do u ponoć i onda nas „farate“ da je to u korist glasača koji su stajali u redu. A Zakon? Hoćete li prihvatiti da nije bio red ispred biračkog mjesta, nego je neko organizovano slao birače nakon 19 časova, a da su to eventualno kao nestranački odbori prihvatali? Je li takvo nešto stvar činjeničnog stanja ili preglasavanja, što CIK eventualno prihvata mimo važećeg zakona?“, navodi Kovačević.

Na kraju je problematizovao i pitanje nevažećih glasačkih listića.

„350.000 nevažećih glasačkih listića je čudno, vidio sam neko labavo objašnjenje, ali 60.000 nevažećih glasačkih listića samo za Predsjedništvo BiH je ozbiljno čudno, gdje je glasanje jednostavno i gdje obrazloženje uopšte ne drži vodu. Šta sa tim, što cjelokupno mijenja ishod izbora? Hoće li opet biti ona situacija, vi to odbijete i to ostane kao nedemokratsko stanje, ali vi ste sebe formalno zaštitili? Ja to zovem, sistem štiti sam sebe, svjestan nepravilnosti. Mogao bi neko i krivičnu prijavu zaraditi. Do vas i vaše odluke je ovo“, poručio je.

Naglasio je da podržava novi sistem glasanja i elektronskog prebrojavanja glasova, ali da je Centralna izborna komisija BiH „ostavila određena pitanja koja mogu u cijelosti promijeniti sliku rezultata izbora“.

„Očekujem da u ovim svim spornim situacijama djelujete objektivno i po zakonu. Ništa više niti manje od toga, ali će svaka manipulacija biti evidentirana i pravno razmotrena. Sistem koji štiti sam sebe nije sistem“, rekao je Kovačević.

Podsjetimo, Kovačević je na izborima za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda osvojio 72.128 glasova, a mandat je osvojila Darijana Filipović (HDZ) sa 109.827 glasova.