Minić vodi 56.137 glasova u odnosu na Blanušu

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Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 222.817 glasova ili 41,74 odsto. Važećih glasačkih listića bilo je 533.736, nevažećih praznih 19.477, a nevažećih po drugom osnovu 7.086, prenosi Srna.

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