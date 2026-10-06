Logo

Minić vodi 56.137 glasova u odnosu na Blanušu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 08:57

Komentari:

1
Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 222.817 glasova ili 41,74 odsto.

Važećih glasačkih listića bilo je 533.736, nevažećih praznih 19.477, a nevažećih po drugom osnovu 7.086, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Branko Blanuša

SDS

CIK BiH

Izbori 2026

Komentari (1)

Više iz rubrike

"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

Republika Srpska

"Osobe od povjerenja": Kako su prošli nosioci kompenzacionih lista?

1 h

2
Сад се укључио и Вукота Говедарица: Расколу у СДС-у нема краја

Republika Srpska

Sad se uključio i Vukota Govedarica: Raskolu u SDS-u nema kraja

10 h

0
Огњен Бодирога

Republika Srpska

Bodiroga: Počelo je čišćenje u SDS-u

13 h

2
Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

Ubjedljiva pobjeda SNSD-a: Stižu čestitke iz regiona i svijeta

13 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima