Uskoro stiže snijeg u komšiluk

Sve do četvrtka se očekuje pravo ljetnje vrijeme, iako će tokom noći i jutra biti veoma hladno.

Maksimalna temperatura biće i do 29-30 stepeni.

U četvrtak se očekuje povećanje oblačnost, prema večeri i kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U petak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Društvo Kakvo vrijeme nas očekuje danas

U subotu osjetno hladnije, maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Već u nedelju toplije, početkom sledeće sedmice biće oko 20 stepeni.

Za vikend ponegdje povremena kiša.

Sredinom sljedeće sedmice očekuje se pravo jesenje zahlađenje sa kišom, pa se sredinom mjeseca očekuje kišovito i hladno vrijeme. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, u višim planinskim predjelima očekuje se snijeg, pa će se ponovo zabijeliti viši dijelovi Kopaonika, Stare planine, Golije i drugih planina iznad 1500-1600 metara nadmorske visine.

(Telegraf)