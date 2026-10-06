Uskoro stiže snijeg u komšiluk

Autor:ATV redakcija
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Sve do četvrtka se očekuje pravo ljetnje vrijeme, iako će tokom noći i jutra biti veoma hladno.
Maksimalna temperatura biće i do 29-30 stepeni.
U četvrtak se očekuje povećanje oblačnost, prema večeri i kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
U petak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Društvo
Kakvo vrijeme nas očekuje danas
U subotu osjetno hladnije, maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.
Već u nedelju toplije, početkom sledeće sedmice biće oko 20 stepeni.
Za vikend ponegdje povremena kiša.
Sredinom sljedeće sedmice očekuje se pravo jesenje zahlađenje sa kišom, pa se sredinom mjeseca očekuje kišovito i hladno vrijeme. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni.
Prema trenutnim prognozama, u višim planinskim predjelima očekuje se snijeg, pa će se ponovo zabijeliti viši dijelovi Kopaonika, Stare planine, Golije i drugih planina iznad 1500-1600 metara nadmorske visine.
(Telegraf)
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