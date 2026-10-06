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Uskoro stiže snijeg u komšiluk

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06.10.2026 09:51

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Sve do četvrtka se očekuje pravo ljetnje vrijeme, iako će tokom noći i jutra biti veoma hladno.

Maksimalna temperatura biće i do 29-30 stepeni.

U četvrtak se očekuje povećanje oblačnost, prema večeri i kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U petak zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Временска прогноза, вријеме

Društvo

Kakvo vrijeme nas očekuje danas

U subotu osjetno hladnije, maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Već u nedelju toplije, početkom sledeće sedmice biće oko 20 stepeni.

Za vikend ponegdje povremena kiša.

Sredinom sljedeće sedmice očekuje se pravo jesenje zahlađenje sa kišom, pa se sredinom mjeseca očekuje kišovito i hladno vrijeme. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, u višim planinskim predjelima očekuje se snijeg, pa će se ponovo zabijeliti viši dijelovi Kopaonika, Stare planine, Golije i drugih planina iznad 1500-1600 metara nadmorske visine.

(Telegraf)

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