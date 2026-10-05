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Tramp prekinuo novinara na pitanje o Srbiji

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05.10.2026 22:37

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je, odgovarajući na pitanje novinara "Njuzmaks Balkans" ispred Bijele kuće, da Amerika ima veoma dobre odnose sa Srbijom.

Naime, novinar je podsjetio je Donalda Trampa da su SAD pokrenule strateški dijalog sa Srbijom prije tri mjeseca, na šta ga je američki predsjednik prekinuo i rekao:

"Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom".

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Podsjetimo, prvi strateški dijalog Sjedinjene Američke Države-Srbija koji su u Vašingtonu predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, istakao je zajednički cilj jačanja partnerstva dvije zemlje i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbjednosti i napretka.

SAD i Srbija potpisale su Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbjednosti.

SAD su, kako se navodi, takođe pozdravile preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap 3. koji je prvi projekat identifikovan u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

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Tagovi :

Donald Tramp

Srbija

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