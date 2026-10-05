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Vulin najavio kandidaturu za predsjednika Srbije

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05.10.2026 21:50

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Вулин најавио кандидатуру за предсједника Србије
Foto: ATV

Predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin najavio je da će se kandidovati na vanrednim predsjedničkim izborima u decembru Srbiji, kao i da će na parlamentarnim izborima podržati listu Aleksandra Vučića.

Vulin je na skupu Pokreta socijalista u Beogradu pod nazivom "Srpski svijet" rekao da voli da vjeruje da će svaki sljedeći predsjednik Srbije biti predsjednik srpskog svijeta.

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Podsjetio je na riječi ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je dao podršku Aleksandru Vučiću na predstojećim parlamentarnim izborima i izrazio nadu da će se Srbi ujediniti, prenosi "Srna".

Vulin je rekao da je to podrška jedne od najvećih sila i da se ta prilika ne smije propustiti.

Istakao je da će tražiti da vlast u Srbiji raspiše referendum o EU, te istakao da Rusiji nikada neće biti uvedene sankcije.

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Pokret socijalista je podržao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra.

Skupu je prisustvovao i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak, saopšteno je iz Vulinovog kabineta.

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Aleksandar Vulin

Srbija

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