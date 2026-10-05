Vodenim topom rastjerane pristalice OVK u Prištini

Takozvana kosovska policija upotrijebila je večeras vodeni top i suzavac da bi rastjerala pristalice terorističke OVK koji su blokirali skupštinu u Prištini, pa su poslanici Samoopredjeljenja uspjeli da napuste zgradu.

Policija je uspjela da udalji okupljene od zgrade parlamenta, prenosi Kosovo onlajn pozivajući se na medije na albanskom jeziku.

Pristalice terorističke OVK nisu dopuštale poslanicima da napuste zgradu kako bi ih natjerali da usvoje izmjene Zakona o Specijalizovanim vijećima u drugom čitanju.

Nakon što nije postignut dogovor između Samoopredjeljenja Aljbina Kurtija i Demokratske partije Kosova o održavanju još jedne sjednice na kojoj bi se u drugom čitanju glasalo o izmjenama Zakona, poslanici Samopredjeljenja su napustili parlament, dok su poslanici DPK ostali, prenosi Srna.

Tokom dana, demonstranti su bacali pirotehnička sredstva na skupštinu i vladu privremenih institucija i razbijali prozore.