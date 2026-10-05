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Dijabetes tipa 2 kod mladih se može javiti bez jasnih simptoma: Na ove promjene treba obratiti pažnju

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05.10.2026 21:53

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Глукометар, шприц и здравствене карте за управљање дијабетесом на ружичастој позадини.
Foto: pexels/Nataliya Vaitkevich

Česte infekcije kože ili sluzokože, sporo zarastanje rana, pospanost pola sata nakon jela i potamnjenje kožnih nabora mogu biti simptomi dijabetesa tipa 2 kod mladih ljudi, prema riječima ruskog endokrinologa Aleksandra Farmanova.

U ranim fazama bolest može biti bez simptoma, dok se žeđ, prema njegovim riječima, javlja tek tokom dekompenzacije. Zbog toga bi pojava drugih znakova mogla da bude razlog za proveru nivoa šećera u krvi.

Među njima su ponavljajuće infekcije kože ili sluzokože, sporo zarastanje posjekotina i ogrebotina, kao i pospanost koja se javlja oko 30 minuta nakon jela. Još jedan znak je akantoza nigrikans - odnosno potamnjenje kožnih nabora na vratu, laktovima i u pazuhu, koje predstavlja marker viška insulina.

Koje analize su potrebne

Prema Farmanovu, za proveru metabolizma ugljenih hidrata nije potrebno mjeriti nivo insulina u krvi, jer takvo testiranje nije predviđeno protokolima, a vrijednosti insulina mogu da variraju. Dovoljna su dva testa: Mjerenje glukoze u venskoj plazmi natašte i merenje glikovanog hemoglobina, koji pokazuje prosječan nivo šećera u krvi tokom tri mjeseca, prenosi "RIA Novosti".

Krvna grupa B može biti povezana sa većim rizikom od dijabetesa

Iako su životne navike i tjelesna težina među važnim faktorima koji utiču na razvoj dijabetesa tipa 2, istraživanja ukazuju da i određene biološke karakteristike mogu imati ulogu u riziku od ove bolesti.

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Prema jednom pregledu istraživanja, osobe sa krvnom grupom B, bilo da je ona pozitivna ili negativna, imale su nešto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa ljudima drugih krvnih grupa. Rizik je u proseku bio veći za oko 28 odsto. Iako razlika nije velika, istraživači navode da bi mogla biti značajnija kada su prisutni i drugi faktori rizika.

Naučnici su pregledali više istraživanja koja su ispitivala da li krvna grupa može biti povezana sa različitim zdravstvenim problemima. Iako su rezultati do sada bili različiti, njihova analiza izdvojila je jednu jasniju vezu - osobe sa krvnom grupom B sigurno su imale veći rizik od dijabetesa tipa 2 u poređenju sa ljudima drugih krvnih grupa.

(rt balkan)

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infekcija

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