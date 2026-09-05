Srpska odlukom o finansiranju senzora za mjerenje šećera olakšala odrastanje djece

Vidanka Popadić Sredić, majka dvanaestogodišnjeg Konstantina kaže da je bolest kod njenog sina otkrivena u avgustu 2018. godine te da u prvi mah nisu bili sigurni o čemu je riječ. Na dijabetes nisu ni pomišljali s obzirom na to da niko u njihovoj porodici ne boluje od te bolesti.

Najteže je bilo, priča Vidanka kada je Konstantin pitao da li će senzor morati da nosi cijeli život.

"Ima taj aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi i povezana je ta aplikacija sa telefonom i našim kao roditelja i njegovim i svakih 5 minuta ja mogu da pratim nivo šećera u krvi", rekao je Vidanka Popadić Sredić.

"Kako to sve izgleda, imam ponekad kad se zatrčim i tako kad mi padne šećer, ja moram odmoriti, moram uzeti nešto da podigne šećer i da obnovi. Imam podršku, u početku su malo zapitkivali, a kasnije već znaju za to i to je njima normalno", Konstantin Sredić.

Dijabetes tip 1 ne prestaje sa 18 godina. Danijela Gajić već 40 godina živi sa tim i koristi inzulinsku pumpu. Kroz sve izazove koje ova bolest nosi ostala je snažna, posvećena i ostvarena kao majka. Dijabetes tip 1 nije samo terapija, senzor ili pumpa, priča Danijela. To je svakodnevna borba koja ne prestaje, to su odluke, strahovi, iscrpljenost, ali i snaga, vjera i upornost.

"Ja se uvijek zahvalim Bogu jer mogla sam proći i gore, ovako živim već 40 godina, samo se šalim da sam slađa od ostalih ali je teško, sve teže i teže, kad si stariji imaš više poteškoća, država pomaže mlađim, ali svi ti mladi će ako Bog da jedan dan biti stariji dijabetičari", rekla je Danijela Gajić.

2023. godine je usvojena inicijativa kojom su senzori omogućeni djeci do 18 godina. Upućene su nove inicijate za ukidanje starosne granice.

"Senzor je alarm koji spašava život tim ljudima i zaista ja vjerujem u naš Fond zdravstvenog osiguranja da će oni što prije , mi smo u maju podnijeli inicijativu za novu starosnu dob, ja vjerujem da će svi oboljeli od dijabetesa tipa 1 u Republici Srpskoj u narednom periodu imati pravo na besplatne senzore", rekla je Jelena Škrbić Radić, predsjednik Udruženja osoba oboljelih od dijabetesa Republike Srpske „DiabetNo1“.

Predsjednik Udruženja „Diaebeta“ iz Sandra Milošević kaže da u Bijeljini oko 11 hiljada stanovnika boluje od dijabetesa, a svaki četvrti od njih je na insulinu.

"Podrška djeci koja žive sa dijabetesom je neizmjerno značajna, dijete ne treba da osjeti da je drugačije niti da zbog dijabetesa ima manje mogućnosti od svojih vršnjaka, važno je da tu podršku pružimo svi, zdravstveni radnici, ali i porodica, škola, društvo i cijela zajednica", rekla je Sandra Milošević, predsjednik Udruženja „Diabeta“.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira širok spektar prava za oboljele od dijabetesa.

"Za oboljele od dijabetesa Fond u potpunosti finansira insuline i druge lijekove sa listi lijekova Fonda, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi,zatim insulinske pumpe u ograničenim količinama kao i potrošne materijala za insulinske pumpe. Godišnji trošak FZO Republike Srpske za oboljele od dijabetesa je oko 50 miliona KM", navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja.

Imati dijabetes ne znači odustati od života, već naučiti živjeti sa njim. To je svakodnevna borba u kojoj disciplina postaje najbolji saveznik. Podrška porodice i društva je onaj nevidljivi, a najvažniji lijek.