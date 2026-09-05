Jedina: Borba za život

Izvor:
ATV
Naučnofantastični triler „Jedina“, u režiji Takašija Došera, snimljen je 2019. godine.
Radnja prati Vila i Evu, mladi par koji pokušava da preživi nakon što se misteriozni virus proširi svijetom i počne da usmrćuje žene. Dok vlade uvode stroge mjere, a lovci tragaju za preživjelim ženama, Vil pokušava da zaštiti Evu i pronađe sigurno mjesto daleko od opasnosti.
Film kroz priču o preživljavanju i ljubavi postavlja pitanje šta zaista znači biti slobodan čovjek. Usmjeren je na odnos Vila i Eve, pa je globalna katastrofa često prikazana kroz njihovu ličnu i emotivnu borbu.
„Jedina“ - nedjelja u 22 časa.
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