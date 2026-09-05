Jedina: Borba za život

Radnja prati Vila i Evu, mladi par koji pokušava da preživi nakon što se misteriozni virus proširi svijetom i počne da usmrćuje žene. Dok vlade uvode stroge mjere, a lovci tragaju za preživjelim ženama, Vil pokušava da zaštiti Evu i pronađe sigurno mjesto daleko od opasnosti.

Film kroz priču o preživljavanju i ljubavi postavlja pitanje šta zaista znači biti slobodan čovjek. Usmjeren je na odnos Vila i Eve, pa je globalna katastrofa često prikazana kroz njihovu ličnu i emotivnu borbu.

„Jedina“ - nedjelja u 22 časa.