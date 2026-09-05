Putin: Zahtjev za prekid udara na Kijev stigao preko njihovih zvaničnih kanala

Zahtjev za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obavještajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev.

- Želio bih da napomenem da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu - istakao je Putin, prenosi agencija Interfaks.

Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, ali o tome nije bilo dogovora.

PUTIN: Ukrainian authorities published their call for broader ceasefire for 3 days but this was something we DID NOT agree upon with them



‘We will do our UTMOST to provide for safety of negotiations’ https://t.co/Cn53vOw5X4 pic.twitter.com/tq0qhOsazp — RTRussia (@RT_Russia_) September 5, 2026

Vitkof je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kušner doputuju u Moskvu na pregovore.

Vitkof je takođe prenio ruskom predsjedniku zahvalnost porodice za puštanje bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana iz zatvora.

Sastanak Putina sa američkim izaslanicima u Moskvi počeo je oko 19.00 časova po centralno-evropskom vremenu, a i dalje je u toku.

Ovo je šesti Putinov sastanak sa američkim pregovaračima.

Vitkofa i Kušnera je ranije danas, po dolasku na aerodrom Vnukovo, dočekao Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Američki predsjednik Donald Tramp je u petak saopštio da će američki predstavnici tokom vikenda u Moskvi predstaviti prijedloge za okončanje sukoba u Ukrajini, kao i da će nakon toga posjetiti Kijev.

Rusija i Ukrajina su se saglasile ranije danas da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev.