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Putin najavio težak razgovor sa Vitkofom i Kušnerom

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05.09.2026 19:53

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Руски председник Владимир Путин (десно) поздравља изасланике америчког предсједника Доналда Трампа, Стива Виткофа (други с лијева) и Џареда Кушнера, уочи разговора у Сенатској палати Кремља у Москви, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je situaciju koja će biti razmotrena tokom razgovora sa specijalnim izaslanicima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom kao "daleko od jednostavne".

"Situacija sa kojom danas moramo da se suočimo jeste, naravno, daleko od jednostavne", rekao je Putin uoči razgovora.

On je dodao da sa američkim izaslanicima namjerava da razgovara o svim modalitetima rješavanja sukoba u Ukrajini.

Putin je uoči sastanka iza zatvorenih vrata zamolio Vitkofa i Kušnera da "prenesu najbolje želje i zahvalnost" predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

Ruski predsjednik je rekao da je Rusija primila putem obavještajnih krugova prijedlog o privremenoj obustavi napada na Kijev.

Sastanak se odvija u ceremonijalnoj kancelariji Senatske palate Kremlja, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

Džared Kušner

razgovor

Rusija

Donald Tramp

Amerika

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